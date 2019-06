Toyoharu Tanabe, de technisch directeur van Honda, benadrukt dat de motor van Max Verstappen nog veel upgrades nodig heeft om dichter in de buurt van de krachtbron van Mercedes te komen.

"Er zit nog steeds een groot gat tussen Mercedes en ons. Dat gat is groter dan vooraf gedacht en daar ben ik natuurlijk niet blij mee", zegt Tanabe zaterdag in De Telegraaf.

De Japanner is momenteel in Montreal, waar zondag de Grand Prix van Canada wordt verreden. Verstappen gaat daar weer voor een podiumplek, maar de kans op een zege lijkt klein, omdat de Honda-motor in zijn Red Bull-wagen minder sterk is dan die van Mercedes en ook Ferrari.

Verstappen werd dit seizoen vier keer vierde en twee keer derde, terwijl met Lewis Hamilton of Valtteri Bottas steeds een coureur van Mercedes de zege pakte. Toch is Honda niet ontevreden over de eerste maanden van de samenwerking met Red Bull, dat voorheen met een motor van Renault reed.

"We pushen nu om het gat met Mercedes en Ferrari te verkleinen en zien gelukkig dat we in sommige races het gevecht aan kunnen gaan", vertelt Tanabe. "Maar we hebben heel veel upgrades nodig om het motorische gat te verkleinen."

'Onze relatie met Red Bull wordt beter'

Positief aan de samenwerking van Honda en Red Bull is dat Verstappen dit seizoen nog niet uitviel door motorproblemen, terwijl de krachtbron van Renault hem in het verleden weleens in de steek liet.

"Tot nu toe is de motor zeker betrouwbaar gebleken", beseft Tanabe. "Kijk, wij hebben ook geleerd van negatieve momenten, zoals in de jaren met McLaren. Leren, leren, leren, daar draait het om. Zo wordt ook onze relatie met Red Bull beter en beter."

En hoewel het verschil met Ferrari en vooral Mercedes dus groter is dan vooraf gedacht door Honda, blijft het doel van de Japanse leverancier om Verstappen en Red Bull aan de wereldtitel te helpen.

"Honda en Red Bull willen samen hun doel bereiken, en dat is winnen. En ja, dan heb ik het over het kampioenschap."

Tanabe vorige maand met de coureurs van Red Bull en Toro Rosso. (Foto: Pro Shots)

'Te vroeg om over titelkansen in 2020 te praten'

Door de dominantie van Mercedes (Verstappen heeft nu al 59 punten achterstand op Hamilton en 42 op Bottas) lijkt een wereldtitel dit seizoen al zo goed als onmogelijk voor de 21-jarige Verstappen.

Tanabe kan niet zeggen of de Limburger in 2020 wel een serieuze gooi naar de eerste plaats kan doen. "Dat is nog te vroeg om te zeggen. We weten wat onze huidige positie is. Niet alleen qua motor, maar ook qua prestatie van de auto zelf betreft. Vanuit Honda gezien kan ik wel stellen dat het steeds beter gaat."

De Grand Prix van Canada begint zondag om 20.10 uur (Nederlandse tijd) op het Circuit Gilles Villeneuve. Zaterdag staan de derde vrije training (17.00 uur) en de kwalificatie (20.00 uur) nog op het programma.