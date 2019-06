Argentinië heeft vrijdag (lokale tijd) de laatste oefenwedstrijd voor de start van de Copa América met ruime cijfers gewonnen. Mede door twee goals van Lionel Messi werd Nicaragua in San Juan met 5-1 verslagen, terwijl ook Uruguay zijn 'uitzwaaiwedstrijd' won.

De 31-jarige Messi tekende met zijn goals voor de 2-0-ruststand tegen Nicaragua, dat 129e staat op de FIFA-wereldranglijst, en werd vervolgens gewisseld voor Paulo Dybala.

Bondscoach Lionel Scaloni wisselde nog vijf keer, omdat hij zo veel mogelijk spelers aan het werk wilde zien in de aanloop naar het toernooi in Brazilië. Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico kwam na 56 minuten in het veld voor Guido Rodríguez.

Met de 31-jarige Tagliafico in de ploeg liepen de Argentijnen uit naar een 5-0-voorsprong via twee goals van Lautaro Martínez van Internazionale en een treffer Roberto Pereyra, die bij Watford onder contract staat. Juan Barrera bepaalde de eindstand namens Nicaragua op 5-1.

Messi na de zege op Nicaragua met rechts Sergio Agüero. (Foto: Pro Shots)

Messi ziet Argentinië niet als favoriet

De treffers van Messi waren de 66e en 67e uit zijn interlandloopbaan, die nu al veertien jaar duurt. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar stelde zich na het teleurstellend verlopen WK van 2018 tijdelijk niet beschikbaar en maakte met het oog op de Copa América, die vrijdag begint, zijn rentree.

De eerste wedstrijd van Argentinië is volgende week zaterdag en dan is Colombia de eerste tegenstander in groep B, die verder bestaat uit Paraguay en Qatar.

Argentinië kan zich in Brazilië voor het eerst sinds 1993 tot de beste ploeg van Zuid-Amerika kronen, maar Messi zei onlangs dat 'La Albiceleste' geen kandidaat voor de eindzege is. "De realiteit is dat Argentinië midden in een proces van verjonging zit", aldus de aanvaller van FC Barcelona.

Messi speelde alleen de eerste helft in San Juan. (Foto: Pro Shots)

Suárez maakt rentree bij Uruguay

Uruguay won zijn 'uitzwaaiwedstrijd' vrijdagavond met 3-0 van Panama en daarbij was een hoofdrol weggelegd voor Luis Suárez. De ploeggenoot van Messi bij Barcelona is hersteld van een knieblessure en kwam na ruim een uur spelen als invaller in het veld. Een paar minuten later maakte de 32-jarige Suárez de 2-0.

De andere goals in Estadio Centenario in Montevideo kwamen op naam van Maximiliano Gómez en Federico Valverde.

Mede door de ruime zege op Panama en het herstel van Suárez kan Uruguay met vertrouwen toewerken naar de Copa América. De eerste wedstrijd van de Uruguayanen is op zondag 17 juni tegen Ecuador. Chili en Japan zijn de andere landen in groep C.

Blijdschap bij Suárez na zijn goal tegen Panama. (Foto: Pro Shots)