De Toronto Raptors hebben nog maar een zege nodig om voor het eerste in de historie de titel in de NBA te veroveren. Het Canadese team won vrijdagavond (lokale tijd) in de Oracle Arena de vierde wedstrijd tegen de Golden State Warriors met 105-92 en kwam zo op een 3-1-voorsprong in de best-of-sevenserie.

Maandag kunnen de Raptors de titel veiligstellen in de vijfde wedstrijd van de NBA Finals, die gespeeld wordt in de Scotiabank Arena in Toronto. Daarna heeft de ploeg van head coach Nick Nurse nog twee kansen.

De zesde wedstrijd - indien nodig - staat voor donderdag op het programma in Oakland en het zevende duel is op zondag 16 juni in Toronto.

Vrijdag in de vierde wedstrijd leek het aanvankelijk nog mis te gaan voor de Raptors. Na het eerste kwart leidde Golden State met 23-17, maar aan de hand van uitblinker Kawhi Leonard vocht het uitteam zich terug.

De 27-jarige Leonard was goed voor 36 punten, waar dat er in het vorige duel dertig waren, en leverde zo de grootste bijdrage aan de winst van Toronto.

Leonard blonk opnieuw uit bij de Raptors. (Foto: Pro Shots)

Golden State begon als grote favoriet

Als de Raptors er in een van de laatste drie wedstrijden in slagen de titel te pakken dan is dat een behoorlijke verrassing. Golden State begon als grote favoriet aan de NBA Finals, nadat het de afgelopen twee jaar kampioen werd.

In de laatste vijf jaar werden liefst vier titels veroverd door de Warriors, terwijl Toronto de eerste Canadese NBA-kampioen ooit kan worden.

De afgelopen vier seizoenen ging de finale in de NBA telkens tussen de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers, maar de Cavaliers haalden dit seizoen niet eens de play-offs in de Eastern Conference.

Vreugde bij de fans van de Raptors na de zege van hun team in de Oracle Arena. (Foto: Pro Shots)