Vivianne Miedema heeft er vertrouwen in dat ze zich op het WK in Frankrijk kroont tot topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen. De 22-jarige spits maakte zaterdagavond in de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Australië (3-0) haar 58e interlandgoal en is nog een treffer verwijderd van het record van Manon Melis (59).

Miedema tekende na rust voor de 2-0 en was in de slotfase van het duel in het Philips Stadion in Eindhoven zelfs dicht bij haar 59e goal.

"Het had gekund, maar het was al mijn 75e interland. Je kunt niet alles in één wedstrijd proppen", vertelt Miedema met een glimlach.

De aanvaller van Arsenal, die in 2013 op zeventienjarige leeftijd debuteerde in Oranje, zegt verder niet echt bezig te zijn met haar naderende jubileumgoal.

"Ik ben 22, heb nog veel jaren te gaan. Genoeg tijd en dus zal het wel goed komen. Maar het zou wel speciaal zijn als ik op het WK topscorer aller tijden van Oranje word. Dat is geen doel op zich. Het doel is een mooi toernooi spelen als ploeg, maar ik als ik mijn niveau haal, dan weet ik dat ik het record op het WK verbeter."

Eeuwige topscorerslijst Oranjevrouwen 1. Manon Melis (2004-2016): 59 goals

2. Vivianne Miedema (2013-heden): 58 goals

3. Lieke Martens (2011-heden): 42 goals

4. Sylvia Smit (2004-2013): 30 goals

5, Sherida Spitse (2006-heden) 30 goals

6. Marjoke de Bakker (1979-1991): 29 goals

7. Annemieke Griffioen (1995-2011): 19 goals

8. Kirsten van de Ven (2004-2015): 18 goals

9. Shanice van de Sanden (2008-heden): 17 goals

10. Miranda Noom (1991-2002): 16 goals

'Dit was een ideaal scenario'

Anders dan in de aanloop naar het vorige WK werkt Miedema in topvorm naar het toernooi toe. In 2015 scoorde ze niet in Canada en dus jaagt ze in Frankrijk op haar eerste WK-doelpunt, nadat ze afgelopen seizoen liefst twintig keer trefzeker was voor Arsenal.

"Ik voel me fijn, dat heb je tegen Australië kunnen zien. Het is zaak dit nog drie, vier, vijf weken vol te houden en dan wordt het een mooi WK."

Op basis van de wedstrijd tegen Australië, waarin Shanice van de Sanden de andere twee goals maakte, mag er niet alleen van Miedema veel verwacht worden. Oranje rekende vooral na rust overtuigend af met de nummer zes van de FIFA-ranking, die de afgelopen drie WK's tot de kwartfinales kwam.

"Dit was een ideaal scenario", beseft Miedema. "3-0 winnen van een sterke tegenstander in een vol stadion, beter kan bijna niet. We gaan met vertrouwen naar Frankrijk."

"Ik besef dat de druk ook toeneemt, maar wij roepen niet dat we per se wereldkampioen moeten worden. We willen zo goed mogelijk presteren en dan zien we het wel. Lekker vrijuit voetballen."

Oranje reist dinsdag af naar Frankrijk

Dinsdag vertrekt Oranje naar Frankrijk, waar Nieuw-Zeeland een week later in Le Havre de eerste tegenstander is in groep E.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman neemt het in de poule verder op tegen Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims).

De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase. Vier jaar geleden, bij het WK-debuut van Oranje, was de achtste finale het eindstation.