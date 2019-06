De Oranjevrouwen beginnen zaterdag in de verwachte basisopstelling voor het eerste WK-duel met Nieuw-Zeeland aan de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Australië. Anouk Dekker, die tegen Nieuw-Zeeland geschorst is, zit daardoor op de bank in het Philips Stadion.

Dominique Bloodworth, die waarschijnlijk ook tegen Nieuw-Zeeland zal starten, vervangt Dekker centraal achterin. Ze vormt een duo met Stefanie van der Gragt. De verdediger van FC Barcelona was dit seizoen veelvuldig geblesseerd, maar is op tijd fit voor het WK.

Rechtsback Desiree van Lunteren en linksback Kika van Es completeren de defensie van Oranje. Op doel staat Sari van Veenendaal, die de voorkeur krijgt boven Loes Geurts.

Op het middenveld kiest Wiegman zoals vrijwel altijd voor Jackie Groenen, Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk. De voorhoede bestaat uit Shanice van de Sanden, Lieke Martens en spits Vivianne Miedema, die een record in zicht heeft.

De 22-jarige Miedema staat op 57 interlandtreffers en heeft nog twee goals nodig om op gelijke hoogte te komen met Oranje-topscorer aller tijden Manon Melis (59 doelpunten), die in 2016 een punt achter haar interlandloopbaan zette.

Oranje vertrekt dinsdag naar Le Havre

Nederland tegen Australië begint zaterdag om 18.15 uur in het Philips Stadion. Het wordt voor Oranje een zware opgave om met een zege op zak verder te kunnen werken richting het WK, want de Australiërs staan zesde op de FIFA-wereldranglijst. Nederland is de nummer acht.

Dinsdag reist de selectie van Wiegman af naar Frankrijk, waar Nieuw-Zeeland een week later de eerste tegenstander is in Le Havre. Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims) zijn de andere tegenstanders in groep E.

Australië, dat de laatste drie WK's tot de kwartfinales kwam, is ingedeeld in groep C met Brazilië, Italië en Jamaica.