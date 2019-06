De Oranjevrouwen vinden het niet erg dat de KNVB met Australië een tegenstander heeft geregeld die ze niet zomaar even verslaan. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zal zaterdag in de uitzwaaiwedstrijd tegen de nummer zes van de FIFA-ranking diep moeten gaan om met een zege te kunnen toewerken naar het WK in Frankrijk.

"Mijn eerste reactie was: waarom spelen we tegen Australië?", zegt Jackie Groenen. "Ik denk dat Nederland niet beseft hoe goed Australië is. Maar nu vind ik het toch wel fijn dat we nog even vol aan de bak moeten. Scherp zijn en een goede wedstrijd spelen en dan afreizen naar Frankrijk."

Australië, dat de afgelopen drie WK-edities de kwartfinales haalde, is ook in voorbereiding op het toernooi en staat op de wereldranglijst twee plekken hoger dan Oranje.

Middenvelder Sherida Spitse ziet het daarom net als Groenen als een "goede laatste test", ook omdat de speelstijl van Australië te vergelijken is met die van Nieuw-Zeeland. De 'Football Ferns' zijn op 11 juni de eerste tegenstander van Oranje in groep E.

"Australië en Nieuw-Zeeland zijn allebei fysiek sterk en heel fit", aldus Spitse. "Het wordt dus een belangrijke avond in Eindhoven en het is na weken trainen ook lekker om eindelijk een wedstrijd te spelen. Trainen is leuk, maar van mij mag het WK nu al beginnen."

Sherida Spitse met Shanice van de Sanden op de training van Oranje. (Foto: Pro Shots)

'We moeten de lijn van het EK doortrekken'

De oefenwedstrijd tegen Australië wordt gespeeld in een uitverkocht Philips Stadion met meer dan 30.000 toeschouwers. Het contrast is zowel qua tegenstand als qua ambiance groot met de laatste wedstrijd van Oranje voor het EK van twee jaar geleden, toen voor 3.860 toeschouwers op Het Kasteel in Rotterdam met 5-0 gewonnen werd van Wales.

De toegenomen aandacht zegt veel over de groei van het vrouwenvoetbal de afgelopen jaren in Nederland, maar ook over de hoge verwachtingen richting het WK. "Ik heb niet zo veel moeite met die druk", zegt Groenen. "Als mensen het al prima zouden vinden als we de groepsfase van het WK overleven, is dat niet goed. Men is positief over ons en dus wordt er veel verwacht."

Groenen zelf is ook niet tevreden als Nederland in Frankrijk louter de groepsfase doorkomt, al wil ze geen harde doelstelling uitspreken.

"Ik vind het lastig om te zeggen hoe ver we moeten komen om te spreken van een geslaagd toernooi. Het gaat er ook om dat we de lijn van het EK doortrekken en dat mensen in Nederland nog positiever naar vrouwenvoetbal kijken. En natuurlijk ga ik naar het WK om te winnen, maar we behoren niet tot de absolute titelfavorieten."

Jackie Groenen gaat tegen Australië haar 47e interland spelen. (Foto: ANP)

'Iedereen moet zich willen wegcijferen voor een ander'

Ook Spitse benadrukt dat de Oranje-selectie niet aan de wereldtitel moet denken, al beseft de ervaren middenvelder - ze speelt tegen Australië haar 162e interland - dat de buitenwereld dat wél doet.

"Het is misschien een logisch gevolg van de Europese titel van twee jaar geleden dat er nu gepraat wordt alsof we ook wereldkampioen gaan worden. Maar zo denken wij niet als groep", zegt ze.

"Het is een cliché, maar in Frankrijk gaan we het wedstrijd voor wedstrijd bekijken. En het belangrijkste is dat iedereen beseft dat we het samen moeten doen, net als op het EK. Alleen als iedereen zich voor een ander wil wegcijferen, kan het een mooi toernooi worden."

Nederland-Australië begint zaterdag om 18.15 uur in het Philips Stadion. Dinsdag vertrekt de selectie van bondscoach Sarina Wiegman naar Le Havre, waar Nieuw-Zeeland een week later de eerste WK-tegenstander is. Kameroen (15 juni in Valenciennes) en Canada (20 juni in Reims) zijn de andere tegenstanders in groep E.