Maurizio Sarri vindt dat Chelsea met hem door moet gaan nu de hij het seizoen heeft afgesloten met een prijs. De Italiaanse trainer zag zijn ploeg woensdag in Bakoe met 4-1 winnen in de Europa League-finale tegen Arsenal.

"Naar mijn mening verdien ik het om trainer van Chelsea te blijven, maar ik besef dat het niet alleen om mijn mening draait", aldus Sarri, die wordt gelinkt aan Juventus. Over die vermeende interesse wilde hij niets zeggen. "Ik heb nog een contract voor twee jaar bij Chelsea en ben nergens anders mee bezig."

Ondanks dat doorlopende contract is het zeer de vraag of Sarri bij Chelsea blijft. In zijn eerste seizoen werden de Londenaren derde in de Premier League, op enorme achterstand van nummer twee Liverpool (25 punten meer) en kampioen Manchester City (26 punten meer). Bovendien kreeg de zestigjarige Sarri veel kritiek vanwege het saaie spel van Chelsea en een conflict met keeper Kepa Arrizabalaga, die in de League Cup-finale een wissel weigerde.

De komende dagen gaan Sarri en Chelsea met elkaar om tafel om te praten over de toekomst. "Ik wil weten of de club ook blij met mij is en wat we beter kunnen doen. Laat duidelijk zijn dat ik gelukkig ben bij Chelsea. De Premier League is een geweldige competitie."

'Dit is heel belangrijk voor de club'

In die Premier League draaide Chelsea in de eerste maanden van het kalenderjaar dramatisch. Toen werd al gevreesd voor de baan van Sarri, zeker na de 6-0-nederlaag tegen Manchester City. Maar volgens de trainer, die een jaar geleden overkwam van Napoli, was de afstraffing door de 'Citizens' juist de ommekeer.

"Daarna was alles anders. Op het moment dat de druk het hoogst was, stonden we op en daarom verdienen we deze Europa League-winst. Dat we het seizoen op deze manier hebben afgesloten is heel belangrijk voor de club."

De Europa League is al de derde Europese prijs van Chelsea deze eeuw. In 2013 won de club ook al de Europa League en een jaar eerder werd de Champions League veroverd.

Sarri met Hazard, die gaat vertrekken bij Chelsea. (Foto: Pro Shots)