Luciano Spalletti is donderdag ontslagen door Internazionale. De trainer vertrekt na twee seizoenen bij de Serie A-club, die waarschijnlijk Antonio Conte gaat aanstellen als opvolger.

"We kunnen bevestigen dat Spalletti niet langer de trainer is van onze eerste selectie", meldt Internazionale op Twitter. "De club is hem dankbaar voor zijn werk en de resultaten die samen bereikt zijn."

De Italiaan, die nog tot medio 2021 onder contract stond in Stadio Giuseppe Meazza, leidde Inter twee keer naar de vierde plaats in de Serie A en er werden geen prijzen veroverd.

De club van Oranje-international Stefan de Vrij sloot het afgelopen af met 21 punten achterstand op kampioen Juventus. Atalanta Bergamo eindigde nog voor Internazionale op de derde plaats en pakte zo een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Ook Inter wordt als nummer vier van de Serie A rechtstreeks toegelaten tot het miljoenenbal.

Spalletti met Oranje-international Stefan de Vrij. (Foto: Pro Shots)

Ontslag komt niet als verrassing

Inter was de tweede Italiaanse topclub waar Spalletti de leiding had. Eerder was hij verdeeld over twee periodes (2005 tot 2009 en in het seizoen 2016/2017) trainer van AS Roma. Tussendoor werkte hij in Rusland bij FC Zenit.

Het ontslag van de zestigjarige Spalletti komt niet als een verrassing, omdat al wekenlang het gerucht gaat dat Conte volgend seizoen trainer is van Inter.

Conte zit zonder club sinds hij vorig jaar werd ontslagen door Chelsea. Eerder was hij bondscoach van Italië en trainer van Juventus, Bari, Atalanta en Siena. De verwachting is dat Inter spoedig tot een akkoord komt met de voormalig Italiaans international.

Conte won met Chelsea in 2018 de FA Cup en een jaar eerder de Premier League. (Foto: Pro Shots)