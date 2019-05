Arsenal-trainer Unai Emery vreest niet dat het verlies van de Europa League-finale en daarmee het mislopen van een Champions League-ticket negatieve gevolgen heeft voor de transferzomer van de club.

"We zijn kalm en positief over de toekomst. Arsenal is een grote naam in het voetbal en veel spelers willen hierheen komen", zei Emery na het 4-1-verlies woensdagavond tegen Chelsea in Bakoe.

De Spanjaard ziet bovendien veel potentie in de huidige spelersgroep, met jonge spelers als Ainsley Maitland-Niles (21), die een basisplaats had in de finale, en invallers Mattéo Guendouzi (20) en Joe Willock (19). Daartegenover staat het waarschijnlijke vertrek van een ervaren kracht als Mesut Özil (30) en het stoppen van doelman Petr Cech (37).

"We hebben veel jonge spelers die nog kunnen verbeteren. Volgend seizoen gaan zij weer een stap zetten."

Emery benadrukt dat Arsenal volgend seizoen wel moet oogsten. Door het verlies tegen Chelsea sloten de 'Gunners' het eerste jaar na het vertrek van Arsène Wenger af zonder prijzen. In de FA Cup en de League Cup vloog Arsenal er al snel uit en in de Premier League eindigde de ploeg als vijfde. Vorig jaar werd de club zesde.

"Het doel van dit seizoen was om het gat met de andere topclubs te dichten en mee te doen om de prijzen. Dat is deels gelukt. Volgend jaar moeten we verder gaan op de ingeslagen weg."

'Chelsea heeft verdiend gewonnen'

De 47-jarige Emery berustte na de ruime nederlaag tegen Chelsea in het feit dat er niet dit jaar al een prijs gepakt werd. "Ik feliciteer Chelsea. Ze hebben verdiend gewonnen."

Voor rust ging de wedstrijd nog gelijk op, maar na de openingsgoal van Olivier Giroud aan het begin van de tweede helft was het snel beslist. Door goals van Pedro en een benutte strafschop van Eden Hazard leidde Chelsea na 65 minuten al met 3-0.

"Het eerste doelpunt is altijd belangrijk in een finale, zo is opnieuw gebleken", zei Emery. "In de eerst helft speelden we prima, maar de openingsgoal veranderde de wedstrijd. Het lukt ons niet de wedstrijd om te draaien, ook omdat wij fouten maakten. Chelsea heeft daarvan geprofiteerd."

Door het verlies blijft de Europa Cup II in 1994 de laatste internationale prijs van Arsenal, terwijl Chelsea deze eeuw al drie Europese prijzen pakte. In 2013 veroverden de 'Blues' de Europa League voor het eerst en een jaar eerder werd de Champions League gewonnen.

Vreugde na afloop bij Chelsea. (Foto: Pro Shots)