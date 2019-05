Lieke Martens denkt dat de Oranjevrouwen weer een stap hebben gezet na het gewonnen EK van 2017, maar dat betekent niet dat Nederland tot de absolute topfavorieten behoort voor de wereldtitel.

"Ik vind dat we beter zijn dan tijdens het EK van twee jaar geleden", aldus Martens, die maandag aansloot bij het trainingskamp van Oranje in Zeist.

"Maar dat zegt niet veel, want het vrouwenvoetbal zit wereldwijd in de lift. Het niveau van de clubs is omhooggegaan en de nationale ploegen hebben zich ook doorontwikkeld. Ik ben heel benieuwd waar wij nu international staan."

Volgens de 26-jarige Martens zijn de verschillen tussen landen kleiner dan op eerdere WK's. "Het is niet meer vanzelfsprekend dat de Verenigde Staten, Duitsland of Frankrijk wereldkampioen wordt. Er zijn veel kanshebbers en dus wordt het een interessant toernooi."

"Daarbij moeten ze ook rekening houden met ons. Wij zijn niet de favoriet, maar we hebben wel heel veel kwaliteit in de ploeg. Hopelijk klopt alles, net als op het EK."

Er was maandag veel media bij de training van de Oranjevrouwen. (Foto: Pro Shots)

'Ik deal al twee jaar met meer druk'

Op dat EK in eigen land verraste Oranje door de titel te veroveren, met Martens als uitblinker. De Limburgse werd een paar maanden later zelfs verkozen tot beste voetbalster ter wereld en dus zullen op het WK in Frankrijk, dat op 7 juni begint, veel ogen op haar gericht zijn.

"De afgelopen twee jaar heb ik al moeten dealen met meer druk", zegt Martens, die in 2017 het Zweedse FC Rosengard verruilde voor FC Barcelona. "Maar ik besef dat ik op zo'n groot toernooi nog veel meer in de schijnwerpers sta."

"Ik ben nou eenmaal een speelster met bepaalde kwaliteiten, die een wedstrijd kan beslissen. Ik ga mijn stinkende best doen om uit te blinken op het WK, maar Oranje heeft meer spelers met bijzondere kwaliteiten. Het elftal is niet van mij afhankelijk."

Lieke Martens in duel met Shanice van de Sanden tijdens de Champions League-finale. (Foto: Pro Shots)

'Geen steekje onderwater van Van de Sanden'

Een van die andere speelsters is Shanice van de Sanden, die anderhalve week geleden in de Champions League-finale in Boedapest met haar club Olympique Lyon te sterk was voor het Barcelona van Martens (4-1).

Vanwege die finale sloot de 26-jarige Utrechtse net als Martens maandag als laatste aan in de WK-voorbereiding bij Oranje.

"Gelukkig kwam er vandaag geen steekje onder water meer van Shanice. We gunnen elkaar het beste en er kan er maar één winnen", vertelt Martens, die het verlies in de eindstrijd inmiddels redelijk achter zich heeft kunnen laten.

"Vorige week heb ik de zon opgezocht. Mentaal had ik dat wel even nodig, want na zo'n finale wil je even niet aan voetbal denken. Maar de knop is nu om, ik heb zin om aan het WK te beginnen. We gaan met een frisse blik richting Frankrijk."

Oranje traint nog een week in Nederland

Martens en Oranje trainen nog een week in Nederland en spelen zaterdag in het Philips Stadion de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Australië.

Drie dagen later vertrekt de selectie van bondscoach Sarina Wiegman naar Frankrijk, waar Nieuw-Zeeland op 11 juni de eerste tegenstander is in groep E. Nederland zit verder in een poule met Kameroen en Canada.

De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules gaan door naar de achtste finales.