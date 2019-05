Jeffrey Herlings maakt donderdag na lang blessureleed zijn rentree. De Brabantse motorcrosser is hersteld van zijn voetbreuk en rijdt bij de Dutch Masters of Motorcross in Rhenen zijn eerste wedstrijd van het jaar.

De 24-jarige Herlings brak zijn voet tijdens een training in januari. Begin deze maand hervatte hij al de training, maar zijn rentree in een wedstrijd stelde hij vorige week nog uit.

De regerend wereldkampioen in de MXGP-klasse stond daarom zondag niet aan de start in het Franse Saint-Jean-d'Angély, waar de zevende GP van het seizoen verreden werd.

"Ik wil pas weer racen als ik me 100 procent voel", zei Herlings, die zich nu dus wel fit genoeg voelt voor zijn rentree. Als de race donderdag bij de Dutch Masters of Motorcross zonder fysieke problemen verloopt, rijdt Herlings komend weekend ook de ADAC MX Masters in het Oostenrijkse Möggers.

Herlings heeft wereldtitel uit hoofd gezet

De eerstvolgende GP waar Herlings van zou start zou kunnen gaan is in Rusland op 9 juni. De coureur van KTM-coureur gaf al eerder aan dat hij prolongatie van de wereldtitel uit zijn hoofd gezet omdat hij te veel GP's gemist heeft.

De Italiaan Antonio Cairoli, die vorig jaar als tweede eindigde achter Herlings, gaat aan kop in de WK-stand. Hij wordt op tien punten gevolgd door de Sloveen Tim Gajser, die zondag in Frankrijk beide manches won.