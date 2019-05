Kenny Tete is zondag uitgevallen op de training van het Nederlands elftal op de KNVB-campus in Zeist. Quincy Promes sloot aan bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman, die zich voorbereidt op de finaleronde van de Nations League.

Tete trainde zaterdag aangepast omdat hij nog last had van zijn enkel. De 23-jarige verdediger van Olympique Lyon voelde zich zondag wel voldoende fit om aan de groepstraining te beginnen, maar maakte die dus niet af.

Denzel Dumfries is de andere rechtsback in de voorlopige selectie van 28 spelers. Als Tete niet fit genoeg blijkt, zal Koeman een andere verdediger oproepen. Hans Hateboer lijkt in dat geval een logische kandidaat.

Koeman moet maandagavond zijn definitieve selectie van 23 internationals voor de finaleronde bij de UEFA inleveren.

Maandag moet Ronald Koeman zijn definitieve selectie inleveren bij de UEFA. (Foto: ANP)

Nog zeven spelers moeten aansluiten

Inmiddels stromen steeds meer internationals binnen in Zeist. Promes stond zondag voor het eerst op het trainingsveld, nadat hij het seizoen met Sevilla afsloot met een trip naar Tanzania.

Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Jasper Cillessen, Memphis Depay, Marten de Roon, Kevin Strootman en Stefan de Vrij moeten nog aansluiten. Bij Van Dijk en Wijnaldum zal dat nog even duren, omdat het tweetal zaterdag in Madrid de Champions League-finale speelt tegen Tottenham Hotspur.

Oranje opent de finaleronde van de Nations League op 6 juni met de halve finale tegen Engeland in Guimarães. Drie dagen later staat de finale of een wedstrijd om de derde plaats tegen Portugal of Zwitserland op het programma.

Wout Weghorst in duel met Denzel Dumfries. (Foto: ANP)