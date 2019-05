Sam Oomen kan de komende zes weken niet in actie komen. De Nederlander van Team Sunweb heeft een breuk in zijn rechterheup overgehouden aan zijn val zaterdag in de veertiende etappe van de Giro d'Italia.

De 23-jarige Oomen, die op de 32e plaats stond in het algemeen klassement, was al vroeg in de bergrit betrokken bij een valpartij en kon niet verder. Röntgenfoto's in het ziekenhuis brachten de breuk in zijn heup aan het licht.

"Als Sam terug is in Nederland gaan we nog extra controles uitvoeren", zegt Sunweb-arts Stephan Jacolino zondag op de website van de ploeg. "Normaal gesproken moet je van zo'n breuk zes weken herstellen."

De achterstand van Oomen op rozetruidrager Jan Polanc bedroeg aan het begin van de veertiende etappe al 25 minuten en 29 seconden, mede doordat de Brabander deze Giro al vaker te val kwam. Vorig jaar reed Oomen ook de Giro en toen eindigde hij als negende in het algemeen klassement.

Onduidelijk of Oomen kan starten in Tour

Oomen zou zich dit jaar eigenlijk volledig op de Tour de France richten, maar hij werd vanwege de blessure van Wilco Kelderman - die in maart zijn sleutelbeen en nekwervel brak - door Sunweb in de Giro-selectie opgenomen om kopman Tom Dumoulin te ondersteunen.

De 28-jarige Dumoulin stapte al in de vijfde etappe af, omdat hij een dag eerder zijn knie had geblesseerd bij een massale valpartij. Oomen zou door de opgave van zijn kopman voor ritzeges gaan in de bergen, maar dat komt er dus niet van.

Door de breuk is het onzeker of Oomen Dumoulin kan ondersteunen in de Tour, die op 6 juli begint in Brussel. Overigens is ook nog niet officieel dat Dumoulin de Tour gaat rijden, maar de verwachting is dat hij gewoon aan de start staat in de Belgische hoofdstad. Vorig jaar eindigde de Limburger als tweede in de strijd om het geel achter Geraint Thomas.

De Giro gaat zondag verder met een heuvelrit over 232 kilometer van Ivrea naar Como.