Teambaas Mattia Binotto erkent dat Ferrari zaterdag een enorme fout heeft gemaakt tijdens de kwalificatie van Charles Leclerc. De Monegask viel verrassend af na Q1, waardoor hij zondag bij de race als zestiende moet starten.

"Het was een slechte dag voor Ferrari", verzucht Binotto tegen Sky Sports. "Volgens onze berekening was de tijd van Leclerc goed genoeg om naar Q2 te gaan, maar dat bleek een grote miscalculatie. We hebben een fout gemaakt."

De 21-jarige Leclerc lijkt door de fout van de teamleiding kansloos voor een podiumplek, zeker omdat het op het stratencircuit in Monaco moeilijk is om in te halen.

Leclerc zelf wilde aan het einde van de eerste sessie nog een keer de baan op, maar Ferrari dacht ten onrechte dat zijn tijd snel genoeg was om Q2 te bereiken. Meerdere coureurs doken vervolgens onder de tijd van de jongeling, die in de eerste vijf races alleen in Bahrein op het podium eindigde (derde).

"Ik hoop nog een verklaring te krijgen, want dit is lastig te accepteren", zei Leclerc kort na de kwalificatie en die verklaring kwam er dus van Binotto.

'We moeten risico's nemen'

Volgens de Italiaan is de inschattingsfout mede het gevolg van de druk die op het team staat, omdat de Ferrari-coureurs Leclerc (56 punten) en Sebastian Vettel (64) op flinke achterstand staan van Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (105) en Lewis Hamilton (112). Ook Max Verstappen (66) staat nog boven Vettel en Leclerc in de WK-stand.

"De situatie is nou eenmaal zo dat we punten moeten inlopen op de concurrentie en dus moeten we risico's nemen", vertelt Binotto.

"Door Leclerc aan het eind van Q1 niet weer de baan op te laten gaan, bespaarden we een setje banden, die we later in de kwalificatie konden gebruiken in de strijd tegen Mercedes en Red Bull. Achteraf gezien is dat een fout geweest. We dachten ten onrechte dat Leclerc voldoende marge had voor een plek in Q2."

Charles Leclerc in actie tijdens Q1. (Foto: Pro Shots)

Verstappen start van derde positie

De enige vier coureurs die zondag achter Leclerc starten in Monaco zijn Robert Kubica, George Russell, Lance Stroll en Sergio Pérez. Hamilton staat op poleposition en zijn teamgenoot Bottas begint vanaf P2. Verstappen, die vanaf de derde positie start, hoopt voor het eerst in zijn loopbaan het podium te halen in Monaco en Vettel staat op P4.

De race in Monaco begint zondag om 15.10 uur. Vorig jaar was Daniel Ricciardo verrassend de snelste in de straten van het prinsdom. De Australiër van Renault was destijds nog teamgenoot van Verstappen bij Red Bull.