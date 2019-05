Toronto Raptors heeft voor het eerst in de historie de NBA Finals bereikt. Het Canadese team won zaterdag in de Scotiabank Arena met 100-94 van Milwaukee Bucks en kwam daardoor op een 4-2-voorsprong in de best-of-sevenserie.

Tegenstander van de Raptors in de finale wordt Golden State Warriors, dat de grote favoriet zal zijn. De formatie uit Californië bereikte eerder deze week ten koste van Portland Trail Blazers voor de vijfde keer op rij de NBA Finals.

De Warriors kunnen voor het derde jaar op rij en voor de vierde keer in vijf jaar kampioen worden.

De laatste vier jaar ging de finale in de NBA telkens tussen de Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers, maar die reeks is nu dus ten einde. De Cavaliers haalden dit seizoen niet eens de play-offs in de Eastern Conference.

Vreugde na afloop bij de Raptors. (Foto: Pro Shots)

Leonard uitblinker tegen Milwaukee

Toronto moest zaterdag in eigen stadion diep gaan om het vierde en beslissende punt binnen te slepen tegen Milwaukee. De ploeg van coach Nick Nurse keek tegen een achterstand van vijftien punten aan, maar vooral dankzij Kawhi Leonard werd toch nog gewonnen.

De 27-jarige Leonard, vorig jaar overgekomen van San Antonio Spurs, was verantwoordelijk voor 27 punten en zeventien rebounds. De Kameroener Pascal Siakam tekende voor achttien punten en ook Kyle Lowrie (zeventien punten) was op schot.

Na afloop mocht Toronto de beker in ontvangst nemen als winnaar van de Eastern Conference. De NBA Finals beginnen donderdag en de Raptors spelen de eerste twee duels thuis.

In het centrum van Toronto was de wedstrijd tegen Milwaukee te volgen op een groot scherm. (Foto: Pro Shots)