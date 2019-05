Aan het WK 2022 in Qatar zullen definitief 32 landen deelnemen, zo heeft de FIFA woensdag bekendgemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat een uitbreiding naar 48 niet mogelijk is.

De uitbreiding naar 48 landen staat al gepland voor het WK 2026, dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gehouden wordt. Er gingen stemmen op om de uitbreiding vier jaar te vervroegen, maar de FIFA is tot de conclusie gekomen dat de tijd ontbreekt om de plannen ten uitvoer te brengen.

Op 5 juni zal FIFA-voorzitter Gianni Infantino het besluit toelichten op het FIFA-congres in Parijs.

De Zwitser was groot voorstander van 48 deelnemers is 2022, evenals de overkoepelende Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL. De Europese landen waren minder positief en opteerden voor 32 deelnemers, zoals dat al sinds het WK van 1998 het geval is.

Qatar niet groot genoeg voor tachtig wedstrijden

Doorslaggevend in de uitstel van de uitbreiding is dat Qatar niet groot genoeg wordt geacht voor een WK met 48 landen en daarmee tachtig wedstrijden. Nu zijn het nog 64 duels. Er bleek ook geen buurland van de oliestaat bereid om mede-organisator te worden.

Het WK 2022 werd in december 2010 toegekend aan Qatar en jaren later besloot de FIFA dat het het eerste winterse WK ooit wordt. Vanwege de hitte is een toernooi in de zomer onwenselijk in de golfstaat.

De openingswedstrijd van het WK 2022 is op 21 november en de finale is op 18 december.