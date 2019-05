Excelsior is woensdag na vijf seizoenen gedegradeerd uit de Eredivisie. De Rotterdamse club kwam in de return van de tweede ronde van de play-offs tegen RKC Waalwijk niet verder dan 1-1 en dat was onvoldoende voor handhaving.

Zondag verloor Excelsior met 2-1 van RKC en dus moest er gewonnen worden in het Van Donge & De Roo Stadion, maar dat gebeurde niet waardoor de Kralingers volgend seizoen actief zullen zijn in de Keuken Kampioen Divisie.

RKC kwam woensdag via Stijn Spierings voor rust al met 0-1 voor. Elías Már Ómarsson maakte aan het begin van de tweede helft gelijk namens Excelsior, dat daarna niet meer tot scoren kwam.

Zelfs nadat Spierings twintig minuten voor tijd zijn tweede gele kaart en dus rood had gekregen bleef de zo gewenste tweede goal uit voor de thuisploeg.

Dolle vreugde na afloop bij RKC. (Foto: Pro Shots)

Excelsior werd in 2017/2018 nog knap elfde

Vorig jaar werd Excelsior nog knap elfde in de Eredivisie, maar dit seizoen ging het veel minder goed. Trainer Adrie Poldervaart stapte in april op vanwege de slechte resultaten en onder opvolger Ricardo Moniz eindigde Excelsior als zestiende. De Rotterdammers waren daardoor veroordeeld tot play-offs om degradatie af te wenden.

Met RKC trof Excelsior een club in vorm. De ploeg van trainer Fred Grim schakelde in de eerste ronde NEC uit en hield ook stand tegen Excelsior.

RKC moet nu nog een ronde overleven om na vijf jaar terug te keren in de Eredivisie. Tegenstander in de finale van de play-offs is Go Ahead Eagles, dat woensdag met 0-1 won bij FC Den Bosch. De club uit Deventer kan na twee jaar terugkeren op het hoogste niveau.

De heenwedstrijd tussen Go Ahead en RKC wordt komende zaterdag in Waalwijk gespeeld en de return staat volgende week dinsdag op het programma in De Adelaarshorst.

Excelsior kwam een doelpunt tekort voor de verlenging. (Foto: Pro Shots)

Balbezit leidt niet tot kansen

Door de nederlaag zondag in Waalwijk wist Excelsior dat het woensdag voor een zware opgave stond. De thuisploeg nam het initiatief, maar kon dat voor rust niet omzetten in grote kansen. Een van richting veranderd schot van Excelsior-captain Luigi Bruins was het gevaarlijkste moment.

Aan de andere kant liet RKC ook weinig zien en de 0-1 van Spierings kwam dan ook als een verrassing. Uit een voorzet van Feyenoord-huurling Emil Hansson kopte de middenvelder in de 38e minuut raak.

De 0-1 was een flinke tik voor Excelsior, maar aan het begin van de tweede helft herpakte de ploeg van Moniz zich. Op aangeven van Bruins schoot Ómarsson, dit seizoen ook al zeven keer trefzeker in de Eredivisie, via de onderkant van de lat raak (1-1).

Er was nog veel tijd over voor Excelsior om minimaal een verlenging af te dwingen, maar net als voor rust leidde het balbezit niet tot grote kansen. In de zeventigste minuut gloorde er toch weer hoop voor Excelsior, omdat Spierings hands maakte en zijn tweede gele kaart kreeg.

Tegen tien man van RKC waren er vervolgens kansen voor Dennis Eckert en Hervé Matthys, maar zij scoorden niet en daarmee is het Eredivisie-avontuur van Excelsior na vijf seizoenen ten einde.

RKC strijdt nu met Go Ahead om promotie. (Foto: Pro Shots)