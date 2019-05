Trainer Joaquin Caparrós stopt als trainer van Sevilla. De Spanjaard, bij wie in maart chronische leukemie werd geconstateerd, gaat in een andere rol verder bij de club van Oranje-international Quincy Promes.

Sevilla maakte het stoppen van de 63-jarige Caparrós woensdag wereldkundig, maar heeft nog geen opvolger benoemd.

Caparrós was in maart net begonnen als opvolger van de ontslagen Pablo Machín toen aan het licht kwam dat hij leukemie heeft.

De ervaren coach gaf aan dat de ziekte hem niet belette zijn werk uit te voeren en leidde Sevilla naar de zesde plaats in La Liga. De club uit Zuid-Spanje verzekerde zich zo van een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

Caparrós meest ervaren trainer van Sevilla

Het is nog niet bekend in welke rol Caparrós verdergaat bij de club, waar hij van 2000 tot 2005 en aan het eind van het seizoen 2017/2018 ook al trainer was. In totaal zat hij 241 wedstrijden op de bank bij Sevilla, het meeste van alle coaches in de clubgeschiedenis.

Caparrós was in Spanje ook trainer van tal van de andere clubs, waaronder Athletic Bilbao, Villarreal, Granada, Osasuna en Deportivo La Coruña. Daarnaast werkte hij bij het Qatarese Al Ahli en het Zwitserse Neuchâtel Xamax.

