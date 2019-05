Jill Roord hoopt dat het WK in Frankrijk voor haar persoonlijk heel anders verloopt dan het WK van vier jaar geleden in Canada en het gewonnen EK 2017 in eigen land. De 22-jarige middenvelder, die al jaren letterlijk de nummer 12 is van de Oranjevrouwen, wil eindelijk eens van grote waarde zijn.

"De rugnummers zijn nog niet verdeeld, maar ik denk dat ik weer 12 krijg. Dat nummer maakt me niet uit, maar ik voel me ook letterlijk nummer 12. En dat is lastig", aldus Roord, die deze zomer Bayern München verruilt voor Arsenal.

De veertigvoudig international maakt al sinds haar zeventiende deel uit van de Oranje-selectie, maar een vaste basisplaats had ze vrijwel nooit in de belangrijke wedstrijden. Op het WK 2015 kwam ze geen minuut in actie en op het EK 2017 mocht ze af en toe invallen.

"Op het vorige WK was ik nog een baby. Ik ging er zonder verwachtingen heen en keek mijn ogen uit. Wat dat betreft is het makkelijker om als nummer 23 naar een WK te gaan dan als nummer 12. Ik hoop dat ik nu echt mijn kans krijg."

Tal van spelers sloten maandag aan bij de training van Oranje. (Foto: Pro Shots)

'Het wordt steeds zwaarder'

Op basis van het keuzebeleid van bondscoach Sarina Wiegman wordt het lastig voor de Oldenzaalse om een basisplaats af te dwingen. Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen zijn al jaren de drie middenvelders in de basis en Roord mag alleen starten als een van die drie geblesseerd is, zoals in de oefenwedstrijd in april tegen Mexico. Groenen was toen niet fit.

"Ik heb positieve feedback gehad op die wedstrijd en heb in die interlandperiode ook een goed gesprek gehad met de bondscoach", vertelt Roord. "Maar wat dat precies betekent, weet ik niet. Ik denk niet dat de concurrentiestrijd nu helemaal open ligt. Het is wachten op mijn kans."

En dat wachten vindt Roord steeds moeilijker. "Hoe langer ik bij Oranje zit, hoe zwaarder het wordt om niet te spelen. Enerzijds ben ik pas 22 en ben ik dankbaar voor mijn jaren bij het Nederlands elftal, anderzijds snak ik naar speeltijd. Hopelijk gaat dat in Frankrijk gebeuren."

Jill Roord tijdens de training met de Oranjevrouwen. (Foto: Pro Shots)

WK begint voor Oranje op 11 juni

Roord en Oranje trainen nog twee weken in Nederland en spelen op zaterdag 1 juni in het Philips Stadion de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Australië.

Drie dagen later vertrekt de selectie van bondscoach Sarina Wiegman naar Frankrijk, waar Nieuw-Zeeland op 11 juni de eerste tegenstander is in groep E. Nederland zit verder in een poule met Kameroen en Canada.

De nummer één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules gaan door naar de achtste finales.