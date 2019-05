Vivianne Miedema beseft dat er volgende maand op het WK in Frankrijk veel van haar verwacht wordt, maar ze benadrukt dat die verwachtingen realistisch moeten blijven. Volgens de spits van de Oranjevrouwen lag er in het verleden te veel druk op haar schouders.

"Ik ben verder dan in de aanloop naar mijn eerste WK, in 2015, en ook verder en volwassener dan op het EK van twee jaar geleden. Maar toen was ik twintig en nu pas 22 jaar. Ik ben nog steeds een guppy, dat vergeten mensen weleens", aldus Miedema, die maandag in Zeist aan de WK-voorbereiding begon met Oranje.

Vier jaar geleden in Canada was Miedema al een uithangbord van Oranje tijdens het WK, maar ze scoorde niet en Nederland kwam niet verder dan de achtste finales.

"Ik kijk nu meer uit naar het toernooi dan ik in 2015 deed", herinnert Miedema zich. "Canada was ver weg, Frankrijk dichtbij. Dat vind ik fijner. En vrouwenvoetbal is nu veel groter. In plaats van dat er één of twee speelsters naar voren worden geschoven, kun je nu het hele team naar voren brengen. Er is veel veranderd. In positieve zin."

Tal van spelers, onder wie Vivianne Miedema, sloten maandag aan bij de training van Oranje. (Foto: Pro Shots)

'Je mag verwachten dat ik doelpunten maak'

Door haar uitstekende debuutseizoen bij Arsenal, waarvoor ze 22 keer scoorde in negentien competitiewedstrijden, is er voor Miedema ook alle reden om met een lekker gevoel toe te leven naar het WK. Eind vorige maand pakte ze de titel met de Londense club en werd ze verkozen tot beste speelster van de Premier League.

"Wat ik in Engeland heb laten zien, moet een vervolg krijgen op het WK", vindt Miedema. "Die druk heb ik ook wel een beetje nodig, als het maar realistisch blijft. Dat is in voorgaande jaren niet altijd zo geweest."

"Natuurlijk mag je mag van mij verwachten dat ik een goed WK speel en een paar doelpuntjes maak, maar het belangrijkste is dat ik mijn taken in het team goed uitvoer, zowel op als buiten het veld. Verder moet ik niet te veel bezig zijn met wat iedereen denkt."

Vivianne Miedema scoorde dit seizoen 22 keer voor Arsenal. (Foto: Pro Shots)

'Wereldtitel is nu niet reëel'

Volgens Miedema ligt er niet alleen druk op haar, maar wordt er ook veel verwacht van Oranje als team. Misschien zelfs wel te veel, nadat twee jaar geleden verrassend de Europese titel werd veroverd en Miedema vier keer scoorde.

"Door die titel denken mensen nu dat we zomaar wereldkampioen kunnen worden. Dat voelen we en daar hebben we als groep over gepraat. Maar ik denk dat het nu niet reëel is om te zeggen dat we een van de topfavorieten zijn. Er zijn wel acht of negen landen die kampioen kunnen worden, het wordt een open toernooi."

"We moeten ook een beetje geluk hebben met wie we tegenkomen in de knock-outfase. Alleen als het bij ons op het juiste moment goed valt, dan kan het een heel mooie zomer worden. Wie weet eindigen we dan met een medaille om onze nek."

De training van Oranje was maandag open voor publiek. (Foto: Pro Shots)

Oranje vertrekt op 4 juni naar Frankrijk

Miedema en Oranje trainen nog twee weken in Nederland en spelen op zaterdag 1 juni in het Philips Stadion de 'uitzwaaiwedstrijd' tegen Australië.

Drie dagen later vertrekt de selectie van bondscoach Sarina Wiegman naar Frankrijk, waar Nieuw-Zeeland op 11 juni de eerste tegenstander is in groep E. Nederland zit verder in een poule met Kameroen en Canada.

De nummer één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules gaan door naar de achtste finales.