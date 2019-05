Mathieu van der Poel is zondag als tweede geëindigd bij de wereldbeker mountainbike in het Duitse Albstadt. De Nederlander sleepte daardoor een nominatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio in de wacht. Bij de vrouwen verzekerde Anne Tauber zich van een nominatie.

Een plek bij de eerste zes in Albstadt was voor Van der Poel en Tauber voldoende om aan de kwalificatie-eis van sportkoepel NOC*NSF te voldoen.

Van der Poel eindigde in de mannenkoers na een knappe inhaalrace 32 seconden achter de Zwitserse winnaar Mathias Flückiger. De Nederlands kampioen verwees de Fransman Jordan Sarrou in de absolute slotfase naar plek drie.

Van der Poel won vrijdag de shorttrackrace in Albstadt en mocht daardoor zondag bij het olympische onderdeel cross-country vanaf de eerste startplek beginnen. De 24-jarige alleskunner ging ook als eerste door de eerste bocht, maar zakte daarna snel weg op het door de regen zeer zware en lastige parcours.

Na de eerste van zes rondes lag Van der Poel tiende, maar vervolgens knokte hij zich - mede door pech en valpartijen bij een aantal concurrenten - knap terug. In de slotfase reed 'VDP' solo op de derde plek en vlak voor de streep ging hij op en over Sarrou.

Tauber rijdt naar knappe vierde plaats

Eerder op de dag eindigde de jarige Tauber (24) in de vrouwenwedstrijd als vierde. Ook zij voldeed daarmee aan de eis van NOC*NSF.

Tauber gaf in Albstadt 1 minuut en 49 seconden toe op winnares Kate Courtney uit de Verenigde Staten en moest ook de Zwitserse Jolanda Neff (tweede) en de Oekraïense Yana Belomoina (derde) voor zich dulden.

Anne Terpstra, die de wedstrijd in Duitsland niet had gemarkeerd als olympisch kwalificatiemoment, werd vijfde. Ze kwam op 2.20 van winnares Courtney binnen.

Nederland moet nog startplaatsen verdienen

Voor mountainbikers geldt dat ze een olympische voordracht verdienen als ze bij de eerste twaalf eindigen bij de WK in september of de beste tien op de EK van 2020. Daarnaast mogen ze zelf vier wereldbekers kiezen, waarbij ze één keer tot de eerste zes of twee keer tot de beste twaalf moeten behoren.

Verder is de positie van Nederland op de olympische ranglijst bepalend voor het aantal mountainbikers dat mag afreizen naar Tokio. Een plek bij de eerste 21 op 28 mei volgend jaar is vereist voor één startplek per sekse, maar dat lijkt geen probleem.

Bij de mannen staat ons land momenteel achtste en bij de vrouwen vijfde. Als Nederland bij de eerste zeven staat, mogen er bij zowel de mannen als vrouwen twee mountainbikers afreizen.