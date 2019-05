Met de Champions League-return tegen Tottenham Hotspur in aantocht lijkt het voor Ajax-trainer Erik ten Hag een optie om spelers rust te geven tijdens de TOTO KNVB-bekerfinale tegen Willem II, maar Lasse Schöne, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek willen zondag gewoon spelen in De Kuip.

"Het wordt mijn eerste bekerfinale en ik heb er heel veel zin in", aldus Van de Beek, die dit seizoen alleen in de bekerwedstrijd van Ajax tegen Roda JC niet in actie kwam.

Na de 0-1-zege dinsdag bij Tottenham staat de teller van de 22-jarige middenvelder op 53 officiële wedstrijden dit seizoen met de Amsterdamse club. "Ik wil gewoon altijd spelen, daar voel ik me lekker bij. Zeker een bekerfinale wil ik niet missen."

Ook Schöne zegt niet per se rust nodig te hebben. "Ik wil tegen Willem II heel graag het veld in en denk dat iedereen er zo over denkt. Het schema is heel het seizoen druk, maar we hebben bijna nooit spelers gespaard en dat pakt goed uit."

Bovendien benadrukt de Deen dat de KNVB-beker van grote waarde is voor Ajax, dat na de landstitel in 2014 geen prijs meer pakte. "Natuurlijk willen we die beker. We zeggen steeds dat we op drie fronten actief zijn en nu is het tijd voor de eerste prijs. Het wordt een mooie pot."

'Ik wil weer alles geven in De Kuip'

Volgens De Ligt is het ritme van bijna elke drie, vier dagen een wedstrijd, misschien wel een van de belangrijkste redenen waarom Ajax zo fit is in de laatste weken van het seizoen.

"Het is af en toe zwaar. Zeker in de tweede helft was het doorbijten tegen Tottenham, maar juist dan is het lekker om in zo'n strak ritme van wedstrijden te zitten."

De negentienjarige captain gaat er dan ook van uit dat hij zondag weer voluit kan gaan tegen Willem II en drie dagen daarna ook tegen de 'Spurs'. "In De Kuip wil ik weer alles geven en dat zal ook nodig zijn. Natuurlijk dromen we nu van een Champions League-finale, maar we willen ook de titel en de beker."

De bekerfinale tussen Willem II en Ajax begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Bij de return tegen Tottenham volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA is de aftrap om 21.00 uur.