Op de KNVB Campus in Zeist is dinsdag de Oranje Wall of Fame onthuld. Dat gebeurde precies 114 jaar na de eerste officiële interland van het Nederlands elftal, op 30 april 1905 tegen België.

Alle 1.356 ex-internationals die sindsdien voor het Nederlands elftal, de Oranjevrouwen of de A-zaalvoetbalteams zijn uitgekomen, hebben een metalen schildje gekregen met daarin hun eigen naam gegraveerd.

Bij de onthulling waren onder anderen bondscoaches Ronald Koeman en Sarina Wiegman aanwezig, net als voormalig bondscoach Louis van Gaal.

Ruim tweehonderd gasten waren speciaal voor de onthulling naar de KNVB Campus gekomen. (Foto: ANP)

Bondscoach Ronald Koeman voor de Oranje Wall of Fame, met daarop de namen van alle 1.356 ex-international. (Foto: ANP)

Niet alleen de Wall of Fame, maar ook Louis van Gaal werd in Zeist vaak op de foto gezet. (Foto: ANP)

Ronald Koeman (Nederlands elftal), Sarina Wiegman (Oranjevrouwen) en Max Tjaden (Zaalvoetbalteam mannen) onthulden samen met illusionist Niels Houtepen de Oranje Wall of Fame. (Foto: ANP)

De Oranje Wall of Fame is open voor publiek en te bekijken op de KNVB Campus in Zeist. (Foto: ANP)