Rafael van der Vaart vermoedt dat Tottenham Hotspur dinsdag tegen Ajax ongeveer dezelfde tactiek gaat toepassen als Manchester United deed onder trainer José Mourinho in de finale van de Europa League in 2017. De 'Red Devils' wonnen toen met defensief spel niet de schoonheidsprijs, maar stapten wel met een 2-0-zege van het veld.

"Tottenham-trainer Mauricio Pochettino is een slimme man. Ik denk dat hij naar die finale heeft gekeken en dat ook hij wil voorkomen dat Ajax in zijn spel komt", aldus Van der Vaart in aanloop naar de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League in Londen.

Volgens de 36-jarige oud-middenvelder, die voor zowel Ajax als Tottenham speelde, zijn de Londenaren daartoe ook genoodzaakt door de vele blessures en de schorsing van Son Heung-min.

"Zonder Son en ook Harry Kane is Tottenham misschien wel een beetje bang voor Ajax. Het worden vooral lange ballen en ze zullen niet meegaan met het voetballende vermogen van Ajax."

'Het is fiftyfifty tussen Ajax en Spurs'

Mede door de vele afwezigen bij de thuisclub, die ook Harry Winks, Serge Aurier, Erik Lamela en mogelijk Jan Vertonghen en Moussa Sissoko mist, noemde Pochettino Ajax zelfs de favoriet voor het tweeluik.

"Dat is wel bijzonder", beseft Van der Vaart, die daarbij het financiële verschil tussen Ajax en Tottenham in het achterhoofd heeft.

"Het zegt veel over de indruk die Ajax heeft gemaakt tegen Real Madrid en Juventus. Een aantal maanden geleden was het nog ondenkbaar om Ajax favoriet te noemen. Het is heel hard gedaan, al zie ik Ajax niet als uitgesproken favoriet. Het is fiftyfifty."

Rafael van der Vaart speelde van 2010 tot 2012 bij Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

'Met elk resultaat ben ik gelukkig'

Wie er ook wint, voor Van der Vaart wordt het dinsdagavond in het Tottenham Hotspur Stadium en ook volgende week in de Johan Cruijff ArenA genieten.

"Als oud-speler van beide clubs is dit de gedroomde halve finale. Het wordt 2-2 en volgende week weer. En dan zien wel wie het best zijn zenuwen onder controle houdt bij de strafschoppen", grapt de 109-voudig Oranje-international, die toch een lichte voorkeur voor Ajax lijkt te hebben.

"Ajax heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben, maar ook bij Tottenham heb ik fantastische jaren gehad. Met elk resultaat ben ik een gelukkig man."

Tottenham tegen Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. Ook bij de return in de Johan Cruijff ArenA op woensdag 8 mei is de aftrap om 21.00 uur.