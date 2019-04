Als Ajax dinsdagavond wint bij Tottenham Hotspur, dan is het de derde club ooit die drie uitwedstrijden in de knock-outfase van de Champions League wint. Alleen Bayern München en Real Madrid wisten dat al te presteren.

Bayern won in het seizoen 2012/2013 bij Arsenal (achtste finales), Juventus (kwartfinales) en FC Barcelona (halve finales) en Real zegevierde in 2017/2018 achtereenvolgens bij Paris Saint-Germain, Juventus en Bayern München. Fraai detail is dat beide clubs in die seizoenen ook de eindzege pakten in het miljoenenbal.

Ajax was tot dusver te sterk voor Real (1-4) en Juventus (1-2) en won ook de laatste groepswedstrijd tegen AEK Athene (0-2). De Amsterdammers kunnen voor de vierde keer op rij als winnaar van het veld stappen in een uitduel, maar dat is nog lang geen clubrecord.

Van november 1995 tot maart 1997 zette het Ajax van trainer Louis van Gaal een reeks neer van zeven uitoverwinningen op rij in de Champions League. Destijds werd bij Real, Ferencvaros, Borussia Dortmund, Panathinaikos, Auxerre, Glasgow Rangers, Grasshoppers en Atlético Madrid gewonnen.

Ajacieden kunnen opvolger De Jong worden

Op basis van de recente cijfers wordt het voor Ajax een zware opgave om Tottenham dinsdagavond te verslaan. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino heeft namelijk de laatste vier thuiswedstrijden in de Champions League gewonnen en in de laatste drie duels kreeg het niet eens een goal tegen.

Als de ploeg van trainer Erik ten Hag scoort, dan is de doelpuntenmaker de opvolger van Luuk de Jong. De spits van PSV was op 6 november 2018 verantwoordelijk voor de laatste tegentreffer van de 'Spurs' in een Champions League-wedstrijd in Londen. Daar komt bij dat Tottenham zelf in zijn laatste twintig CL-duels wél altijd scoorde.

De Ajacied die dit seizoen de meeste goals maakte is Dusan Tadic. De Serviër was in de Champions League al zes keer trefzeker en gaf vier assists. Daarmee heeft hij qua rendement alleen Lionel Messi (tien goals en drie assists) voor zich.

Tadic heeft alleen Litmanen en Kluivert voor zich

Op de eeuwige topscorerslijst van Ajax in de Champions League staat de dertigjarige Tadic, die bezig is aan zijn eerste seizoen in de ArenA, op een gedeelde derde plaats met Zlatan Ibrahimovic (6) en Lasse Schöne (6). Jari Litmanen (20) gaat aan de leiding, gevolgd door Patrick Kluivert (9).

Overigens had Ajax dit seizoen al acht verschillende doelpuntenmakers. Als daar tegen Tottenham een negende bijkomt, evenaart de selectie Van Ten Hag het clubrecord van het seizoen 1995/1996.

Tottenham tegen Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. De return in de Johan Cruijff ArenA is woensdag 8 mei en ook bij dat duel is de aftrap om 21.00 uur.