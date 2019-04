Voor Lasse Schöne en Daley Blind worden de Champions League-wedstrijden tegen Tottenham Hotspur extra bijzonder omdat ze met een aantal spelers van de Londenaren samenspeelden bij Ajax. De afgelopen dagen hadden ze al contact met hun oud-ploeggenoten.

"Ik heb Christian Eriksen gesproken", vertelt Schöne, die in zijn eerste seizoen in de ArenA (2012/2013) ploeggenoot was van de Deen. De twee spelen nu nog samen bij het Deense elftal.

"Ik plaagde Christian met zijn fout in de laatste minuut tegen Manchester City, al werd die Tottenham niet fataal. Verder ging het over hoe leuk het is om tegen hem te spelen en tegen al die andere oud-Ajacieden. Als middenvelder zal ik Christian veel tegenkomen. Hij gaat een slechte avond beleven, haha."

Naast de 27-jarige Eriksen staan met Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Davinson Sánchez nog drie oud-Ajacieden onder contract bij de huidige nummer drie van de Premier League. De aanstaande 'reünie' was ook voor Blind aanleiding om zijn telefoon te pakken.

"Meteen na de halve finale van Spurs tegen City heb ik Jan geappt ", vertelt de 29-jarige Blind. "Het is bijzonder om elkaar weer tegen te komen, zeker in een halve finale van de Champions League. Als ex-speler van Manchester United was het apart geweest om City te treffen, maar Tottenham is ook heel mooi."

Lasse Schöne (links) en Christian Eriksen (midden) op een training van Ajax in 2013. (Foto: Pro Shots)

'Tottenham ligt ons wel'

Het feit dat Tottenham de afgelopen jaren geregeld een van de beste spelers van Ajax overnam zegt volgens Schöne veel over het financiële verschil tussen beide clubs. Toch bestempelde Spurs-trainer Mauricio Pochettino Ajax onlangs als favoriet voor het tweeluik.

"Dat doet hij slim", vindt de 32-jarige Schöne. "Het is tactiek om de druk bij ons te leggen, maar daar moeten wij ons niets van aantrekken. Als wij het niveau halen van de wedstrijden tegen Real Madrid en Juventus, dan maken we het Tottenham heel lastig. Ik denk dat ze ons wel liggen."

Het wordt voor de Londense club pas de eerste halve finale ooit in de Champions League, terwijl Ajax 22 jaar heeft moeten wachten op een plek bij de laatste vier van het miljoenenbal. Blind beseft dan ook dat het een bijzonder affiche is, waar hij begin dit seizoen ook geen rekening mee hield.

"Ik kwam terug naar Ajax om eindelijk weer via de kwalificatie het hoofdtoernooi te halen. Dat is een beetje uit de hand gelopen", zegt de centrale verdediger met een glimlach.

"Het is genieten en dat ga ik dinsdag in Londen weer doen. De afgelopen weken kreeg ik al veel mee van de euforie in Amsterdam. Ik heb veel vrienden in de stad die op Champions League-avonden filmpjes doorsturen. Fantastisch dat het zo leeft."

Jan Vertonghen en Daley Blind na een wedstrijd van Ajax in 2011. (Foto: Pro Shots)

'We zijn naar elkaar toe gegroeid'

Voor Blind is het de eerste keer dat hij met Ajax zover komt in Europa. Schöne maakte twee jaar geleden al het Europa League-avontuur mee, waarin de Amsterdamse club in de finale verloor van Blinds United.

"Dat Europa League-jaar was ook fantastisch, maar uiteindelijk stonden we met lege handen", weet Schöne. "Daardoor kijk ik een beetje met een ontevreden gevoel terug op dat seizoen. Nu strijden we om drie prijzen en moeten we ook echt wat pakken. We zijn dit jaar naar elkaar toe gegroeid. Dat zie je aan ons spel én aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Dinsdag kan het weer een mooie avond worden."

De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in het Tottenham Hotspur Stadium en de return in Amsterdam is op woensdag 8 mei.