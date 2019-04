Boston Celtics heeft zich zondag als eerste ploeg geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs van de NBA.

De Celtics waren ook in de vierde wedstrijd te sterk voor Indiana Pacers (110-106) en kwamen daarmee op een onoverbrugbare 4-0-voorsprong in de best-of-seven-serie.

In de halve finales van de Eastern Conference stuit de ploeg uit Boston op de winnaar van het treffen tussen Milwaukee Bucks en Detroit Pistons. Het heeft er alle schijn van dat dat Milwaukee wordt, want die ploeg was in de eerste drie wedstrijden te sterk voor Detroit.

Na de halve finale wacht uiteraard nog de Conference Final en daarna strijden de beste ploegen de Eastern en Western Conference om de titel in de NBA Finals. Vorig jaar was Golden State Warriors daarin te sterk voor Cleveland Cavaliers.

Vreugde op de bank bij de Celtics. (Foto: Pro Shots)

Hayward tekent voor twintig punten voor Celtics

Zondag bij de Celtics tegen de Pacers was Gordon Hayward goed voor twintig punten voor de ploeg uit Boston. Marcus Morris en Jayson Tatum tekenden allebei voor achttien punten in het Bankers Life Fieldhouse in Indianapolis.

Bij de Pacers zorgde Bojan Bogdanovic voor 22 punten, maar dat kon de uitschakeling niet voorkomen.