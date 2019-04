Paris Saint-Germain is zeker van de landstitel in Frankrijk, nadat concurrent Lille zondag niet wist te winnen van Toulouse (0-0). In Griekenland kroonde Diego Biseswar zich met PAOK Saloniki tot kampioen.

Lille heeft door het gelijkspel bij Toulouse met nog vijf duels te gaan een onoverbrugbare achterstand van zestien punten op PSG.

De club uit de hoofdstad won dit seizoen 26 van de 32 wedstrijden in de Ligue 1 en koerste al lange tijd onbedreigd op de landstitel af. Het is voor de zesde keer in zeven jaar dat PSG kampioen is.

In totaal staat PSG, dat in 1970 werd opgericht, nu op acht landstitels. De ploeg van trainer Thomas Tuchel kan het kampioenschap zondag al vieren, want om 21.00 uur is in het Parc des Princes de thuiswedstrijd tegen AS Monaco begonnen.

PSG kan ook beker winnen

Volgende week zaterdag kan PSG ook de beker veroveren. In de finale van de Coupe de France speelt de ploeg tegen Stade Rennes.

In de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi van Frankrijk, werd de club van de steenrijke eigenaar Nassr Al-Khelaifi in januari uitgeschakeld door Guingamp.

De Qatarees hoopte dat zijn club dit seizoen voor het eerst de Champions League zou winnen, maar PSG werd al in de achtste finales uitgeschakeld door Manchester United.

Dolle vreugde bij PAOK na het veiligstellen van de titel (Foto: Pro Shots)

Eerste landstitel PAOK in 34 jaar

De titel van PAOK in Griekse is de eerste van de club sinds 1985 en de derde in totaal. De ploeg uit Thessaloniki verzekerde zich zondag op de voorlaatste speeldag van het kampioenschap dankzij een royale thuiszege op degradant Levadiakos (5-0).

Voormalig Nederlands jeugdinternational Biseswar benutte in de achtste minuut een strafschop en bracht de de stand zo op 2-0.

PAOK, dat dit seizoen nog niet verloor in Griekse Super League, is de eerste club van buiten de hoofdstad Athene die kampioen van Griekenland is geworden sinds Larissa in 1988.

Oud-Feyenoorder Biseswar maakte de 2-0 voor PAOK. (Foto: Pro Shots)

Geschorst eigenaar volgt duel via televisie

De in Rusland geboren eigenaar van PAOK, Ivan Savvidis, werd vorig jaar nog voor drie jaar geschorst nadat hij met een pistool in zijn broekriem het veld was opgelopen uit onvrede over de arbitrage.

Savvidis wenste zondag voor het begin van de wedstrijd al zijn spelers buiten het stadion succes en bekeek het kampioensduel noodgedwongen op televisie.