In binnen- en buitenland is met bewondering gereageerd op de zege van Mathieu van der Poel zondag in de Amstel Gold Race. Lance Armstrong kon in de finale van de Limburgse klassieker zijn ogen niet geloven.

Bizar was dat Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang leken uit te gaan maken wie er met de winst vandoor ging.

De Fransman en de Deen maakten zich op voor een sprint a deux, maar in de laatste kilometer werden ze bijgehaald door de achtervolgende groep, met daarin Van der Poel. De Nederlander sprintte vervolgens naar de zege.

"Deze Amstel Gold Race was zonder twijfel de beste wielerwedstrijd die ik ooit gezien heb", schrijft Armstrong op Twitter. "Absoluut ongelooflijk! Gefeliciteerd Mathieu van der Poel."

De inmiddels 47-jarige Amstrong finishte in 2001 als tweede in de Amstel Gold Race achter winnaar Erik Dekker, maar vanwege dopinggebruik werd de Amerikaan jaren later uit de uitslag geschrapt.

'Heb ik gezien wat ik gezien heb?'

Dekker heeft ook al gereageerd op de prestatie van Van der Poel, die na achttien jaar weer voor een Nederlandse zege zorgde. "Ik vraag mij nog steeds af waar ik naar heb zitten kijken. Zo spectaculair. Van der Poel is een heel bijzondere jongen. Geweldig", aldus Dekker tegen het AD.

Bijzonder aan de overwinning van de 24-jarige Van der Poel, die afgelopen winter heerste als veldrijder, is ook dat hij de Amstel Gold Race voor het eerst reed. De Brabander toonde de afgelopen weken wel al zijn vorm met zeges in Dwars Door Vlaanderen en de Brabantse Pijl, maar de manier waarop hij zondag naar winst sprintte verbaasde ook oud-renner Bram Tankink.

"Heb ik gezien wat ik gezien heb? Dit kan helemaal niet. Onwaarschijnlijk, fenomenaal. Wat een koers. Gefeliciteerd Mathieu!", aldus Tankink, die in 2018 een punt zette achter zijn loopbaan.

Marianne Vos, die derde werd in de vrouwenwedstrijd van de Amstel Gold Race, keek ook naar de mannenwedstrijd. "Mijn hartslag is net weer iets gezakt na een fantastische zege van Matthieu van der Poel. Wow!", zegt de meervoudig wereldkampioene.

Jos Verstappen noemt Van der Poel een held

Er stroomden ook reacties binnen van buiten de wielerwereld. "Mathieu van der Poel. Wat een held", schrijft voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen.

Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, was ook euforisch. "Wat een prestatie Mathieu van der Poel. Echt niet normaal! Wat een gigant!"

Oud-schaatser Mark Tuitert heeft genoten voor de televisie. "Één minuut achter op 5 kilometer... Niet rekenen maar koersen! Hele familie schreeuwend voor de tv hier Haha."

Overigens was de Amstel Gold Race de laatste wegwedstrijd van Van der Poel dit voorjaar. De komende maanden zal hij actief zijn als mountainbiker. Vorig jaar werd Van der Poel derde op het WK mountainbike en in 2020 gaat hij op de Spelen in Tokio ook voor een olympische medaille