PSV heeft zondag een moeizame zege geboekt op ADO Den Haag. De Eindhovenaren wonnen in het Philips Stadion met 3-1, waardoor ze in punten weer gelijk staan met Eredivisie-koploper Ajax.

Door een goal van Denzel Dumfries stond PSV halverwege al op een 1-0-voorsprong. Luuk de Jong leek de wedstrijd in de tweede helft te beslissen, maar door een treffer van ADO-invaller Tomas Necid werd het toch nog even spannend. In blessuretijd tekende Donyell Malen voor de 3-1-eindstand.

Ajax won zaterdagavond al met 0-1 bij FC Groningen. PSV liep dus een doelpunt in, maar het doelsaldo van de Amsterdamse club is nog altijd veel beter (+79 om +68).

PSV moet daarom hopen dat Ajax in de laatste drie speelrondes nog punten verspeelt. De koploper speelt dinsdag al thuis tegen Vitesse en donderdag gaat PSV op bezoek bij Willem II. De Eindhovense club speelt daarna nog uit tegen AZ en sluit het seizoen op 15 mei af met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

Het PSV-publiek uitte zijn onvrede over de verschuivingen in het programma. (Foto:Pro Shots)

De Jong begint als middenvelder

Het mindere spel van PSV de afgelopen weken zorgde ervoor dat trainer Mark van Bommel zijn opstelling wijzigde voor het duel met ADO. De Jong zakte een linie, waardoor er voorin een plek vrijkwam voor Malen. Jorrit Hendrix moest opnieuw plaatsnemen op de bank.

Met de meer aanvallende formatie begon PSV sterk. Na acht minuten had De Jong al moeten scoren, maar hij stuitte van dichtbij op doelman Robert Zwinkels.

In de twintigste minuut was het wel raak. De opgekomen rechtsback Dumfries kapte naar binnen en schoot met links fraai raak in de verre hoek (1-0). ADO stelde daar voor rust één kans tegenover. Erik Falkenburg kopte naast, nadat hij vorig weekend tegen AZ wel twee keer trefzeker was met zijn hoofd.

Het doelpunt van Dumfries in de twintigste minuut. (Foto: Pro Shots)

PSV-publiek roept om Gutiérrez

Na rust was PSV opnieuw sterker, maar het speelde in een te laag tempo om er een grote uitslag van te maken. Ondertussen scandeerde het thuispubliek de naam van Érick Gutiérrez, die onder Van Bommel amper speeltijd krijgt.

Dertien minuten voor tijd kregen de toeschouwers hun zin. De Mexicaanse middenvelder mocht invallen en zes minuten later was de bevrijdende 2-0 een feit. De Jong kopte zijn 27e Eredivisie-doelpunt van het seizoen binnen.

Daarna werd het toch nog even spannend, want in de 88e minuut schoot invaller Necid bij zijn eerste balcontact raak (2-1). ADO joeg nog even op de gelijkmaker, maar in blessuretijd was het PSV dat weer scoorde. Malen was trefzeker met het hoofd en bepaalde zo de eindstand op 3-1.

Vreugde bij De Jong na zijn 27e Eredivisie-treffer van het seizoen. (Foto: Pro Shots)