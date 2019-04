Ole Gunnar Solskjaer berustte dinsdagavond in de uitschakeling van Manchester United in de kwartfinales van de Champions League. De manager van 'The Red Devils' erkent dat zijn ploeg simpelweg nog niet op het niveau van FC Barcelona zit.

"Als we weer terug willen naar het oude en ware niveau van Manchester United, dan moeten we een voorbeeld nemen aan Barcelona. Ze waren over twee wedstrijden een paar maatjes te groot voor ons", erkende Solskjaer dinsdagavond na de met 3-0 verloren return tegen Barcelona in Camp Nou.

"We wisten allang dat de wederopstanding van deze club niet deze week al zou worden ingezet. De volgende jaren worden van groot belang voor ons om het niveau van Barcelona na te jagen. We hebben het dit seizoen goed gedaan in Europa, maar we beginnen nu pas aan de wederopbouw van deze club."

United stond door de 0-1-nederlaag van vorige week op Old Trafford voor een loodzware opgave in Barcelona, waar de thuisploeg alle Engelse hoop op een stunt al snel wegvaagde. Lionel Messi kwam in de eerste twintig minuten twee keer tot scoren en Philippe Coutinho maakte er na rust ook nog 3-0 van.

Solskjaer was geïmponeerd door het spel van Messi, die tegen United zijn negende en tiende Champions League-doelpunt van het seizoen maakte. "Messi is natuurlijk een topspeler die vaak het verschil heeft gemaakt en ook nu weer zijn kwaliteiten toonde. Na de 2-0 van hem was de wedstrijd voorbij."

'Messi speelde weer geweldig'

Ook Barcelona-coach Ernesto Valverde kwam loftuitingen tekort om zijn sterspeler te prijzen. De Spanjaard beseft dat het een privilege is dat hij kan beschikken over Messi, die dit seizoen in 42 officiële duels liefst 45 keer scoorde.

"Het lijkt me duidelijk dat Leo ons altijd uit de problemen helpt, daar is geen twijfel over mogelijk. Hij speelde weer geweldig. We mogen van geluk spreken dat hij bij ons speelt, maar ik ga daar niet mijn excuses voor aanbieden", zei Valverde, die sowieso tevreden was over het spel van zijn ploeg.

"We stonden goed georganiseerd in het veld. Alleen in de eerste vijf minuten, waarin United er twee keer goed doorkwam, hadden we het moeilijk. Ik ben opgelucht dat we deze horde hebben genomen."

Barcelona neemt het in de halve finales op tegen Liverpool of FC Porto. De Premier League-club verdedigt woensdag in de return een 2-0-voorsprong. De andere halve finale gaat tussen Ajax en Manchester City/Tottenham Hotspur.