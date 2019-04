Ajax staat na 22 jaar weer in de halve finales van de Champions League, maar dat hoeft volgens de spelers zeker niet het eindstation te zijn. Na de fraaie 1-2-overwinning dinsdagavond bij Juventus durven ze te denken aan de eindzege.

"Natuurlijk denk ik aan het winnen van de Champions League, daar moet je in geloven. Als je dat niet doet, wordt het lastig", aldus Donny van de Beek, die in het Allianz Stadium de eerste goal maakte voor Ajax.

De wedstrijd ging op dat moment nog redelijk gelijk op, maar na rust waren de Amsterdammers beter dan Juventus, dat domineert in de Italiaanse Serie A en werd gezien als topfavoriet voor het winnen van de Champions League.

"We hebben een van de beste ploegen van Europa verslagen", beseft Van de Beek "Waarom zou dat in de volgende ronde niet nog een keer kunnen?"

Ook captain Matthijs de Ligt, die de winnende goal maakte in Turijn, acht het niet onmogelijk dat Ajax zich na winst in 1971, 1972, 1973 en 1995 weer kroont tot de beste van Europa. "Wat ons kan stoppen?", vraagt hij zich hardop af. "Misschien alleen wijzelf. Tot nu toe hebben we elke Champions League-wedstrijd wat laten zien. Dat moeten we volhouden tot het eind."

'We hebben een fantastische ploeg verslagen'

Algemeen directeur Edwin van der Sar zei kort na de sensationele zege op Juventus al dat het seizoen van Ajax "een beetje naar 1995 begint te ruiken". Hij verwees daarmee naar het seizoen waarin hij als keeper met Ajax de Champions League won, al benadrukte hij dat de club er nog lang niet is.

Ook Daley Blind is voorzichtiger. "We willen elke wedstrijd winnen en dan zien we wel hoever we komen. Laten we het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken", aldus de verdediger, die afgelopen zomer na vier jaar Manchester United terugkeerde bij Ajax.

"In de gesprekken met Ajax ging het toen nog over het overleven van de voorrondes. Nu staan we in de halve finale, haha. En het is niet onverdiend na zeges op topclubs als Real Madrid en Juventus. Van Real kon je misschien nog zeggen dat ze niet in vorm waren, maar 'Juve' was dat wel. We hebben een fantastische ploeg verslagen."

Tegenstander van Ajax in de halve finales wordt de winnaar van het tweeluik tussen Manchester City en Tottenham Hotspur. De club uit Londen won vorige week thuis met 1-0 en de return in Manchester is woensdagavond.