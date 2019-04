Ajax tekent dinsdag tegen Juventus voor een Europese primeur als het de halve finales van de Champions League bereikt. Nog nooit legde een club zo'n lange weg af voor een plek bij de laatste vier als de Amsterdammers dit seizoen kunnen doen.

De ploeg van trainer Erik ten Hag overleefde drie voorrondes (tegen Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev) en eindigde als tweede in een groep met Bayern München, Benfica en AEK Athene, waarna Real Madrid werd uitgeschakeld in de achtste finales.

De enige andere club die ooit de kwartfinales haalde na drie voorrondes overleefd te hebben is APOEL Nicosia in het seizoen 2011/2012.

De Cyprioten werden destijds uitgeschakeld door Real Madrid en dus kan Ajax voor een unicum zorgen door wél door te stoten naar de laatste vier van het miljoenenbal.

Tadic heeft alleen Litmanen en Kluivert voor zich

Een belangrijke rol in het huidige succes van Ajax is weggelegd voor Dusan Tadic. Met zes doelpunten in het hoofdtoernooi staat de Serviër nu al derde op de eeuwige topscorerslijst van de Amsterdamse club in de Champions League.

Alleen Jari Litmanen (20) en Patrick Kluivert (9) waren vaker trefzeker, terwijl Tadic de derde plaats deelt met Lasse Schöne (6) en Zlatan Ibrahimovic (6).

In totaal scoorde Ajax dit seizoen al zeventien keer en daarmee is het nog één treffer verwijderd van het aantal goals in het legendarische seizoen 1994/1995, toen de Champions League werd gewonnen. Het clubrecord is 22 goals in 1995/1996, het seizoen waarin Ajax in de finale na strafschoppen verloor van Juventus.

Ronaldo faalde nooit in kwartfinale

Juventus was dit Champions League-seizoen tot dusver goed voor dertien doelpunten en vijf daarvan werden gemaakt door Cristiano Ronaldo.

Een zorgelijke statistiek voor Ajax is dat de 34-jarige Portugees nooit werd uitgeschakeld in de kwartfinales. Acht keer ging hij door met Real Madrid en drie keer met Manchester United. Bovendien kwam Ronaldo in zijn laatste zes kwartfinalewedstrijden tot scoren, waaronder in het heenduel met Ajax vorige week in de Johan Cruijff ArenA.

De laatste keer dat Ajax de halve finales van de Champions League bereikte, was in 1997. Als de Amsterdammers nu weer de laatste vier halen, is Tottenham Hotspur of Manchester City de tegenstander. Tottenham won vorige week de eerste wedstrijd met 1-0 in Londen en woensdag is de return in Manchester.

De return tussen Juventus en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in het Allianz Stadium en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.