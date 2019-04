Na een reeks voorjaarsklassiekers in het buitenland wordt zondag in Limburg de 54e editie van de Amstel Gold Race verreden. Door de overwinning van Mathieu van der Poel in de Brabantse Pijl zijn alle ogen op hem gericht. Hier alles wat je moet weten over de enige Nederlandse voorjaarsklassieker.

Hoe ziet het parcours eruit?

Het parcours is nauwelijks veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De start ligt nog steeds in Maastricht, maar is van de Markt naar het Vrijthof verplaatst. De finish ligt sinds 2013 niet meer op de beroemde Cauberg, maar 1,5 kilometer verderop.

De Gold Race is de enige Nederlandse voorjaarsklassieker, maar de laatste Nederlandse overwinning dateert van achttien jaar geleden. Oud-wielrenner Erik Dekker was in 2001 de laatste Nederlander die de heuvelklassieker won door Lance Armstrong in een sprint-a-deux te kloppen.

"Ik denk dat de editie die ik reed de zwaarste in jaren was", zegt Dekker in gesprek met NUsport. "Het regende en er stond veel wind: van de 150 renners kwamen er misschien 35 over de streep."

Dit jaar legt het peloton 258 kilometer af en krijgen de renners 35 beklimmingen voorgeschoteld. De Amstel Gold Race is door de vele venijnige heuvels een uitgelezen kans voor aanvallers, de zogeheten puncheurs.

De route van de 54e editie van de Amstel Gold Race.

Wat mogen we verwachten van Van der Poel?

Van der Poel beleeft een droomstart in zijn eerste voorjaar op de weg. In zowel de Ronde van Vlaanderen als Gent-Wevelgem werd hij vierde en de veldrijder won daarnaast verschillende semiklassiekers waaronder Dwars door Vlaanderen.

Woensdag versloeg Van der Poel Tim Wellens en Julian Alaphilippe in de Brabantse Pijl. Voor Dekker is dit het bewijs dat Van der Poel zondag ook kan winnen. "Hij heeft vorm en een goede sprint in de benen. Ook heeft hij geen Parijs-Roubaix gereden, dat werkt zondag in zijn voordeel."

"Van der Poel behoort tegenwoordig tot de favorieten, daar kunnen we niet omheen. Hij doet wat hij wil en volgt zijn hart, ik denk dat veel mensen daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Niet alleen op de fiets, maar in het leven in algemene zin."

De Gold Race is voor Van der Poel de laatste wegwedstrijd dit jaar. Na zondag gaat de Nederlands kampioen zich vol richten op het mountainbiken. 'De Vliegende Hollander' gaat voor goud op de Olympische Spelen van 2020.

Mathieu van der Poel wint Brabantse Pijl. (Foto: VI Images)

Wie zijn de andere kanshebbers?

Regerend wereldkampioen Alejandro Valverde is aanvaller pur sang en gespecialiseerd in de heuvelklassiekers. 'El Imbatido' (De Onverslaanbare) won vier keer Luik-Bastenaken-Luik, vijf keer de Waalse Pijl en belandde drie keer op het podium in de Gold Race.

Toch is Valverde zondag geen topfavoriet, vindt Dekker. "Als de finish op de Cauberg had gelegen, was het een ander verhaal geweest. Maar op een vlakke aankomst is hij minder explosief dan Van der Poel of Alaphilippe."

Michal Kwiatkowski finishte vier keer in de top vijf van de Gold Race. De Pool van Team Sky kan goed mee in de heuvels, heeft een sterke punch en werd dit jaar nog derde in Milaan-San Remo. Dekker: "Hij heeft met Sky een ontzettend goede ploeg om zich heen. Bovendien heeft hij een snelle, stabiele sprint."

De editie van 2018 werd gewonnen door Michael Valgren Andersen, die dit jaar in dienst van Dimension Data rijdt. Volgens Dekker is demarreren de enige manier om als underdog de favorieten te verrassen. "Je zag het bij Alberto Bettiol in de Ronde van Vlaanderen: één goede aanval en de concurrenten gaan naar elkaar kijken."

Deceuninck-Quick-Step opnieuw succesvol?

Dekker denkt dat er maar weinig wielerfans zijn die niet graag naar 'The Wolfpack' kijken. "Het is een bijzonder dominante ploeg die altijd aanvallend koerst en heel mooie dingen doet."

In maart sloeg Alaphilippe namens Quick-Step een dubbelslag in Italië door zowel Milaan-San Remo als Strade Bianche te winnen. De Fransman staat eerste op de wereldranglijst van de UCI.

"Als ik Van der Poel was, zou ik voor het wiel van Alaphilippe kiezen. Als je dan in de finale zonder ploegmaats komt te zitten, kun je nog profiteren van zijn ploeg", beredeneert Dekker.

Philippe Gilbert won al vier keer in Zuid-Limburg en kwam vorige week in Roubaix ook als eerste over de streep. De Belg heeft van de vijf wielermonumenten er inmiddels vier op zijn naam staan.

Volgens Dekker gaat de prestatie van vorige week zijn tol eisen bij de 36-jarige Gilbert. "Misschien dat hij door goed ploegenwerk nog mee kan doen in de finale, maar ik zie Gilbert zondag niet winnen."

Julian Alaphilippe viert zijn zege in Strade Bianche met ploeggenoot Zdenek Stybar. (Foto: ANP)

Hoe laat zijn de start en finish?

Op het Vrijthof in Maastricht klinkt om 10.30 uur het startschot voor de 54e editie van de Amstel Gold Race. De finish wordt rond 17.15 uur verwacht.

De vrouwen - de Gold Race kent sinds 2017 een vrouweneditie - vertrekken twintig minuten later dan de mannen in Maastricht en staan voor een rit van 127 kilometer door Limburg. De finish is in Berg en Terblijt.

De weersverwachting voor de Amstel Gold Race is zonnig met 10 procent kans op regen. Verder is het bijna windstil in Limburg.

Top tien van 2018

1. Michael Valgren Andersen (DEN)

2. Roman Kreuziger (TSJ)

3. Enrico Gasparotto (ITA)

4. Peter Sagan (SWK)

5. Alejandro Valverde (SPA)

6. Tim Wellens (BEL)

7. Julian Alaphilippe (FRA)

8. Jakob Fuglsang (DEN)

9. Lawson Craddock (VS)

10. Jelle Vanendert (BEL)

Wil je tijdens de Amstel Gold Race op de hoogte blijven? Op NU.nl volgen we de koers vanaf de start in een liveblog.