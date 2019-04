Ajax-verdediger Noussair Mazraoui keert dinsdag in de Champions League-return tegen Juventus terug van een schorsing, maar de kans is groot dat hij niet op zijn vertrouwde rechtsbackpositie zal spelen. Door de schorsing van Nicolás Tagliafico schuift hij mogelijk naar links en dat hoeft volgens de Marokkaans international geen nadeel te zijn.

"Ik heb dit seizoen misschien twee keer linksback gestaan", zegt Mazraoui. "Het is niet heel anders. Ik denk zelfs dat het goed uit kan pakken, omdat ik vanaf links naar binnen kan gaan of een indraaiende voorzet met rechts kan geven. Ik sta er positief tegenover."

Trainer Erik ten Hag heeft uiteraard meer opties om Tagliafico te vervangen in Turijn. Lisandro Magallán of Joël Veltman kan bijvoorbeeld naast Matthijs de Ligt in het centrum spelen, waardoor Daley Blind kan doorschuiven naar de positie links achterin. Ook Daley Sinkgraven kan als linksback spelen.

"Ik weet nog niet wat de trainer van plan is", vertelt de 21-jarige Mazraoui, die door zijn schorsing de heenwedstrijd (1-1) vanaf de tribune zag. "Ik voelde me toen net een supporter, de spanning was groter dan als ik op het veld had gestaan. Bij elke kans sprong ik op."

'Zegt genoeg dat zoveel spelers rust kregen'

Afgelopen zaterdag stond Mazraoui weer op veld bij Ajax, dat de Eredivisie-wedstrijd tegen Excelsior met 6-2 won. Diezelfde dag verloor Juventus met 2-1 van SPAL, mede doordat trainer Massimiliano Allegri liefst negen basisspelers spaarde voor de return tegen Ajax.

"Het zegt genoeg dat zoveel spelers rust kregen", vindt Mazraoui. "Juventus heeft in de ArenA gemerkt dat wij geen makkelijke tegenstander zijn."

Toch is Juventus - zeker met de 1-1 in het achterhoofd - op papier de favoriet, beseft Mazraoui. "0-0 is al genoeg voor Juve om door te gaan, maar ik weet niet of ze daarom weer verdedigend gaan spelen. Laten we hopen op een Real Madrid-scenario: een vroege goal van ons. Als dat gebeurt, raakt Juventus een beetje in paniek. Zeker als wij ons eigen spelletje blijven spelen."

Juventus tegen Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur in het Allianz Stadium en staat onder leiding van de Franse arbiter Clément Turpin. De Amsterdammers kunnen voor het eerst sinds 1997 de halve finales van de Champions League bereiken.