Klaas-Jan Huntelaar mag dankzij een hattrick en een 6-2-zege tevreden terugkijken op de wedstrijd tegen Excelsior, maar de ervaren spits beseft dat Ajax met het oog op het titelstrijd met nog ruimere cijfers had kunnen winnen.

"Ik wilde zoveel mogelijk goals maken, als team en ook persoonlijk", aldus Huntelaar, die na vrijwel elke treffer meteen de bal uit het doel pakte.

"We wilden steeds door. Druk houden op Excelsior, en dat is aardig gelukt. Alleen hadden we liever de nul gehouden. Zeker de goal van Excelsior vlak voor tijd was jammer. De overwinning had nog groter kunnen zijn."

Huntelaar, die een kwartier voor tijd gewisseld werd voor Kasper Dolberg, was in de ArenA verantwoordelijk voor de 1-0, 3-0 en 5-1. Hij werd daarmee met zijn 35 jaar en 244 dagen de oudste Ajacied ooit in de Eredivisie en kreeg de bal mee naar huis.

"Zo hebben mijn kinderen ook weer iets om mee te spelen", lachte Huntelaar. "Maar ik ben er zelf ook blij mee."

Vreugde bij Huntelaar na de 1-0 tegen Excelsior. (Foto: ProShots)

'Benieuwd wat De Graafschap in Eindhoven doet'

Mede door de hattrick is het verschil in doelsaldo tussen koploper Ajax en nummer twee PSV nu +78 om +65 in het voordeel van de Amsterdammers. Ajax staat bovendien drie punten voor, maar PSV speelt zondag nog om 12.15 uur thuis tegen De Graafschap.

"We kunnen nu gaan kijken wat PSV gaat doen", zei Huntelaar. "De Graafschap is de laatste weken lekker aan het vechten. Ik ben benieuwd hoe ze het in Eindhoven gaan doen."

Voor Ajax gaat zondag al de focus op Juventus, dat dinsdag in Turijn tegenstander is in de return in de kwartfinales van de Champions League. Huntelaar, die woensdag in de heenwedstrijd (1-1) negentig minuten op de bank bleef, heeft goede hoop dat Ajax het redt.

"1-1 is in het voordeel van Juve. Maar goed, dan moeten we het daar maar afmaken. We hebben dit seizoen tegen Bayern München, Real Madrid en Juventus gespeeld en geen enkele keer waren we de mindere."

Juventus tegen Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in het Allianz Stadium. De Amsterdammers kunnen in Turijn voor het eerst sinds 1997 de halve finales van de Champions League bereiken.