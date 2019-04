Ajax-trainer Erik ten Hag kan nog niet zeggen of hij dinsdag kan beschikken over Frenkie de Jong in de return bij Juventus in de Champions League. De middenvelder viel zaterdag uit met een hamstringblessure in de thuiswedstrijd tegen Excelsior (6-2).

"We moeten kijken hoe het zich de komende uren en dagen ontwikkelt", aldus Ten Hag vlak na afloop van het treffen in de Johan Cruijff ArenA tegenover FOX Sports.

"Hij had niet al voor de wedstrijd last van zijn hamstring. Hij was fit. Ik zag hem echter al vanaf het begin niet lekker bewegen en dat werd steeds erger. We wilden geen risico met hem lopen en hebben hem dus gewisseld."

De Jong hield het desondanks nog behoorlijk lang vol. Hij werd pas in de dertigste minuut naar de kant gehaald ten faveure van Jurgen Ekkelenkamp.

Ajax leidde op dat moment met 1-0 en liep in het vervolg uit naar 6-2, waardoor de Amsterdammers als koploper drie punten voorsprong hebben op PSV, dat het zondag in eigen huis opneemt tegen De Graafschap.

Tagliafico geschorst voor return

De return tussen Juventus en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in het Allianz Stadium. De heenwedstrijd eindigde afgelopen woensdag in een 1-1-gelijkspel.

Ajax moet daarom winnen of minimaal met 2-2 gelijkspelen om voor het eerst sinds 1997 de halve finales te bereiken van de Champions League.

Nicolás Tagliafico zal er zeker niet bij zijn in Turijn. De linksback is geschorst. Noussair Mazraoui keert juist terug van een schorsing.

De winnaar van Juventus-Ajax neemt het in de halve eindstrijd op tegen de winnaar van Manchester City-Tottenham Hotspur. De 'Spurs' verdedigen een 0-1-voorsprong.

Klaas-Jan Huntelaar scoorde drie keer tegen Excelsior. (Foto: Pro Shots)