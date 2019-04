Matthijs de Ligt beseft dat zaterdag tegen Excelsior elke goal belangrijk kan zijn met het oog op de titelstrijd met PSV, maar hij vindt niet dat Ajax vanwege het doelsaldo anders moet spelen in de Johan Cruijff ArenA.

"Eindelijk staan we bovenaan. Elke goal telt nu", aldus De Ligt, die met Ajax in punten gelijk staat met PSV, maar het doelsaldo van de Amsterdammers is beter: +74 om +65.

"Het gaat tegen Excelsior niet alleen om winnen, maar voor ons verandert dat weinig. We willen altijd veel goals maken en dat lukt meestal aardig. Ik zie dus geen reden om dingen anders te doen."

De negentienjarige De Ligt heeft ook weinig zin om rust te nemen, hoewel drie dagen na het treffen met Excelsior al de Champions League-return tegen Juventus wacht. "Ik speel het liefst zoveel mogelijk wedstrijden. Daar voel ik me goed bij."

De captain van Ajax is niet bang voor een terugval tegen de Rotterdamse club, nadat woensdag in de ArenA met uitstekend spel met 1-1 gelijkgespeeld werd tegen Juventus. "We hebben dit seizoen een stuk of vijftig wedstrijden gespeeld en daarvan waren er misschien zes ondermaats. Er zaten heel grote uitschieters naar beneden bij, dat mag niet meer. Maar ik denk dat we nu wel redelijk constant zijn."

'We mogen trots zijn'

De thuiswedstrijd tegen Juventus was volgens De Ligt een bevestiging dat Ajax in de laatste weken van het seizoen nog altijd fris en in vorm is.

"Ik denk dat we trots mogen zijn. We hebben aardig wat kansen gecreëerd tegen een topploeg als Juventus, alleen is het resultaat niet top. Maar het is wel beter dan in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid (1-2-nederlaag, red.) en toen hebben we het gered."

Gek genoeg noemt De Ligt niet Real of 'Juve' als de beste tegenstander van Ajax dit seizoen. "De moeilijkste wedstrijden waren tegen Benfica, hoe raar dat ook klinkt. Maar misschien zijn we nu wel verder dan toen. We hebben veel jonge spelers en dan kun je snel een behoorlijke ontwikkeling doormaken. Bij Juventus moeten we weer een stap zetten, maar eerst Excelsior verslaan."

Ajax tegen Excelsior begint zaterdag om 18.30 uur in de ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. Concurrent PSV speelt zondag om 12.15 uur thuis tegen De Graafschap.