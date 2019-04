Joël Veltman is niet helemaal tevreden met de 1-1 woensdag tegen Juventus in de eerste kwartfinalewedstrijd van de Champions League, maar de verdediger is wel blij dat hij na lang blessureleed weer negentig minuten speelde op topniveau.

"Het was een lange weg, maar ik ben helemaal terug", aldus Veltman, die een jaar geleden zijn kruisband afscheurde. "Ik denk dat ik best aardig gespeeld heb, op één moment van balverlies na. Gelukkig greep Frenkie (de Jong, red.) toen in."

Pas tegen het einde van de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA merkte de 27-jarige Veltman iets van vermoeidheid, nadat hij het sinds zijn rentree afgelopen winter vooral met invalbeurten moest doen en nu ineens tegen Cristiano Ronaldo stond.

"Het is niet dat ik dacht: ik kan niet meer. Maar het tankje was in het laatste kwartier aardig aan het leegraken. Maar goed, het is Champions League. Het zou raar zijn als ik niet kapot was. Maar zaterdag tegen Excelsior kan ik gewoon weer negentig minuten spelen."

Overigens is het maar de vraag of Veltman tegen de Rotterdammers speeltijd krijgt, omdat de schorsing van Noussair Mazraoui dan voorbij is. De kans lijkt groter dat Veltman dinsdag in de return tegen Juventus weer mag starten. Linksback Nicolás Tagliafico is dan geschorst en dus zou er met enig geschuif achterin een plekje voor hem vrij kunnen komen.

"Het kan zeker, omdat ik ook centraal kan spelen. Maar er zijn genoeg andere opties", beseft Veltman. "Lisandro Magallán kan het centraal invullen en dan schuift Daley Blind door naar links. Of Daley Sinkgraven linksback. Maar goed, als het moet dan ben ik er klaar voor."

'Het was aanpoten op de training'

Afgelopen winter was dat nog niet zo. De 27-jarige Veltman, die in 2012 debuteerde in de hoofdmacht van Ajax, merkte op de eerste groepstrainingen na zijn revalidatie dat het niveau omhoog is gegaan in Amsterdam.

"Het was aanpoten. Ik dacht niet aan wedstrijden, eerst moest ik het niveau van de trainingen halen. Dat lag echt hoger dan in de afgelopen seizoenen. Gelukkig was ik na een paar weken op niveau. Daarna moest ik het doen met invalbeurten en oefenwedstrijden en nu speel ik eindelijk negentig minuten in een topwedstrijd. Heerlijk. Ik zat en zit vol energie om te laten zien wat ik kan."

De negentienvoudig Oranje-international kreeg na rust zelfs nog een aardige schietkans tegen Juventus, maar echt verontrusten kon hij keeper Wojciech Szczesny niet.

"We moesten het ook vooral van schoten uit de tweede lijn hebben", zegt Veltman. "100 procentkansen kregen we amper, maar we hebben wel goed gespeeld. 1-1 is een redelijk resultaat, al zat er meer in. We moeten in Turijn sowieso scoren, maar dat is dit Champions League-seizoen bijna altijd gelukt. Dus dat moet goed komen."

De return dinsdag in het Allianz Stadium begint om 21.00 uur en dan hoopt Ajax voor het eerst sinds 1997 weer de halve finales van het miljoenenbal te halen. Tegenstander van Ajax dan wel Juventus in de halve eindstrijd wordt de winnaar van het tweeluik tussen Tottenham Hotspur en Manchester City.