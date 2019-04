Na Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen is Parijs-Roubaix het derde 'monument' van het wielerseizoen. Dit is alles wat je moet weten over 'De Hel van het Noorden', die vorig jaar werd gewonnen door drievoudig wereldkampioen Peter Sagan.

Hoe ziet het parcours eruit?

De renners vertrekken net als voorgaande jaren in Compiègne, een stad in de buurt van Parijs. De meet ligt 257 kilometer verderop, op de iconische Andre Petrieux-velodroom in Roubaix.

Wielercommentator en oud-renner Karsten Kroon reed Parijs-Roubaix vier keer en de finish roept bij hem de mooiste herinneringen op. "De aankomst met de ouderwetse douchecabines spreken bij iedere renner tot de verbeelding. Het zijn net varkenshokjes. Die wielerbaan is pure historie en die historie moet bewaard blijven."

Parijs-Roubaix is verder vooral beroemd en berucht om de kasseistroken. In deze 117e editie 29 zogeheten 'Secteur Pavés' opgenomen, in totaal goed voor 54,5 kilometer aan kasseien. De eerste strook ligt traditiegetrouw bij het dorp Troisville en dat is na ongeveer honderd kilometer de eerste serieuze hindernis.

Kroon, die in 2014 een punt achter zijn loopbaan zette, was geen specialist op de kasseien. "Ik was eigenlijk te licht voor Roubaix", vertelt de Drent, die een 37e plaats in 2001 als beste prestatie heeft. "Zeker als de kasseien nat waren had ik daar niks te zoeken. Parijs-Roubaix is gewoon 260 kilometer afzien."

Het profiel van de 117e editie van Parijs-Roubaix. (Foto: ASO)

Wie zijn de kanshebbers?

Peter Sagan gaat in 'De Hel van het Noorden' zijn titel verdedigen, maar hij steekt niet in beste vorm. In 2019 won 'Peter de Grote' nog maar één koers, een etappe in de Tour Down Under.

Volgens Kroon heeft Sagan dat een beetje aan zichzelf te wijten. Kort na de Tour Down Under reed de allrounder de Ronde van San Juan in Argentinië en dat eist zijn tol. "Door zoveel te reizen mis je voorbereiding op de klassiekers. Toch kan zijn vorm zondag zomaar terug zijn: Sagan blijft verbazen."

Ook Wout van Aert krijgt een favorietenrol toegedicht. "Van alle klassiekers zou deze hem het beste moeten liggen", zegt Kroon over de klassiekerkopman van Jumbo-Visma. "Van Aert is een grote kerel en een kilootje extra kan op kasseien geen kwaad."

Toch vindt de inmiddels 43-jarige Kroon bijna onmogelijk om vooraf een winnaar aan te wijzen. "Het is een rare koers met meestal een onverwachte winnaar. Zelden wint de topfavoriet. In Parijs-Roubaix moet je vooral geen pech hebben."

Peter Sagan won de vorige editie van Parijs-Roubaix. (Foto: Pro Shots)

Wat mogen we verwachten van de Nederlanders?

Met het ontbreken van Niki Terpstra en Mathieu van der Poel lijkt de kans klein dat er zondag een Nederlander op het podium staat. Toch rijden er volgens Kroon genoeg landgenoten mee die voor verassing kunnen zorgen.

Hij noemt Dylan van Baarle, die al drie keer de top 20 van 'De Hel' haalde. "Van Baarle is in vorm, maar misschien net iets te mager voor Roubaix. Het heuvelwerk in de Ronde van Vlaanderen ligt hem beter dan de echt zware kasseien."

Nederland kende maar weinig successen in Parijs-Roubaix. Pas zes keer stond er een Nederlander op de hoogste trede. "Als ik een Nederlandse verrassing aan moet wijzen ga ik voor Mike Teunissen", zegt Kroon. "Maar zoals ik al zei, als je geen pech hebt kan bijna iedereen Parijs-Roubaix winnen."

Gaat 'The Wolfpack' weer toeslaan?

Op papier is de kans het grootst dat een renner van Deceuninck-Quick-Step zegeviert. De Belgische formatie won in 2019 al 22 koersen en staat eerste op de wereldranglijst van de UCI.

"Quick-Step steekt er samen met Astana met kop en schouders bovenuit. Hun kracht is de brede selectie", vindt Kroon. Toch twijfelt hij of de miljoenenploeg van Patrick Lefevere gaan winnen. "Het hele peloton spant samen tegen Quick-Step, dus het gaat ontzettend lastig worden."

'The Wolfpack' heeft door de jaren heen veel renners laten excelleren in Parijs-Roubaix. De inmiddels gestopte Tom Boonen kwam vier keer als eerste over de streep en is daarmee gedeeld recordhouder met Roger de Vlaeminck. Nederlander Niki Terpstra won 'De Hel' in 2014 dienst van Quick-Step.

Deze editie zijn Zdenek Stybar en Philippe Gilbert de kopmannen van de ploeg. Kroon: "Maar Gilbert is 35 jaar, die wordt een jaartje ouder. En Stybar is misschien wat vermoeid na zijn zeges in de E3 Binckbank Classic en Omloop Het Nieuwsblad."

Lefevere en Boonen op een persconferentie van Quick-Step in 2007. (Foto: Pro Shots)

Wat doet de dood van Goolaerts met het peloton?

De editie van vorig jaar is er een met een zwarte rand. Op kasseistrook 28, tussen Briastre en Viesly, kreeg de Belg Michael Goolaerts een hartaanval waaraan hij die avond in het ziekenhuis overleed.

Kroon weet dat het overlijden van de 23-jarige Goolaerts niet zomaar is vergeten in het peloton. "Een van de eerste dingen die je leert als wielrenner is het uitschakelen van pijn en negatieve emoties. Zoiets als dit kun je niet wegstoppen, dit blijft spoken in de achterhoofden van de renners."

Een jaar na zijn dood staat ook de organisatie van de koers stil bij Goolaerts. De strook waar het noodlot toesloeg draagt nu de naam 'Secteur Pavé Michael Goolaerts'.

Hoe laat zijn de start en finish?

Het startschot in Compiègne klinkt zondag om 11.00 uur en de finish is op zijn vroegst om 17.05 uur.

De weersverwachting voor Parijs-Roubaix is overwegend bewolkt met een neerslagkans van 10 procent. Waarschijnlijk wordt het dus stofhappen op de zes miljoen kasseien die Parijs-Roubaix telt.

Top tien Parijs-Roubaix 2018 1. Peter Sagan (Svk)

2. Silvain Dillier (Zwi)

3. Niki Terpstra (Ned)

4. Greg van Avermaet (Bel)

5. Jasper Stuyven (Bel)

6. Sep Vanmarcke (Bel)

7. Nils Politt (Dui)

8. Taylor Phinney (VS)

9. Zdenek Stybar (Tsj)

10. Jens Debusschere (Bel)

