Ricardo Moniz zou Excelsior moeten behoeden voor degradatie uit de Eredivisie. Diverse media melden maandag dat de trainer de belangrijkste kandidaat is om het seizoen af te maken bij de Rotterdamse club.

Excelsior zit zonder trainer nadat Adrie Poldervaart donderdag ontslag nam na een 1-2-nederlaag tegen hekkensluiter NAC Breda. De coach deed dat in het clubbelang, omdat hij het gevoel had dat hij de spelersgroep niet meer kon raken.

Onder interim-coach André Hoekstra verloor Excelsior zaterdag met 1-0 van FC Groningen, waardoor de ploeg met nog vijf duels te gaan op de zeventiende plek in de Eredivisie staat. Aan het einde van het seizoen betekent dat deelname aan de play-offs om promotie/degradatie.

Moniz begon dit seizoen als trainer van het Slowaakse AS Trencín, waarmee hij in de voorrondes van de Europa League te sterk was voor Feyenoord (4-0 en 1-1). De 54-jarige trainer vertrok in oktober, omdat er volgens hem sprake was van corruptie in de Slowaakse competitie.

Excelsior gaat zaterdag op bezoek bij Ajax

De geboren Rotterdammer was eerder assistent-trainer van Feyenoord, techniektrainer bij Grashoppers, Tottenham Hotspur, Hamburger SV en Red Bull Salzburg, en trainer van onder meer Jong PSV, FC Eindhoven en diverse clubs in het buitenland, waaronder Red Bull Salzburg, Ferencváros en 1860 München.

Excelsior hervat de degradatiestrijd zaterdag met een uitwedstrijd tegen koploper Ajax (aftrap 18.30 uur). Vervolgens staan er nog duels met Willem II (thuis), ADO Den Haag (uit), AZ (thuis) en Heracles Almelo (uit) op het programma voor de Kralingers.

