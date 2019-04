Timo Letschert heeft zijn excuses aangeboden na zijn verbale uitbarsting in de rust van de Eredivisie-wedstrijd van zaterdag tegen ADO Den Haag. De FC Utrecht-verdediger gaat zelfs hulp zoeken, zodat hij niet nog eens in de fout gaat.

"Ik heb vanmorgen mijn excuses aangeboden voor het feit dat ik verbaal veel te ver ben gegaan richting de gehele staf en spelers", zegt Letschert zondag op de website van FC Utrecht.

Trainer Dick Advocaat vertelde kort na de 5-0-nederlaag in Den Haag al dat Letschert te ver was gegaan in de rust. "Letschert was niet geblesseerd. Er gebeurde iets wat een speler niet mag doen en daarom heb ik hem gewisseld. Hij zei dingen die niet kunnen", aldus Advocaat.

Overigens wilde Advocaat niet specifieker ingaan op het incident en Letschert sprak na afloop niet met de media in Het Cars Jeans Stadion. In het bericht van zondag van FC Utrecht staat ook niet wat Letschert gezegd heeft, maar hij gaat wel door het stof.

"Ik heb de staf en het team benadeeld en de supporters en de club tekortgedaan. Ik besef dat mijn gedrag ontoelaatbaar was en ga hulp zoeken om herhaling te voorkomen."

Teleurstelling bij FC Utrecht na de 4-0 van Necid. (Foto: VI Images)

Zaak lijkt nog niet afgedaan voor FC Utrecht

Met de excuses lijkt de zaak voor FC Utrecht nog niet afgedaan. De club schrijft in de loop van de week te beslissen over eventuele gevolgen.

Op het moment van de uitbarsting van Letschert stond FC Utrecht door treffers van Lex Immers , Aaron Meijers en Danny Bakker al met 3-0 achter tegen ADO, dat na rust via Tomas Necid en nogmaals Immers verder uitliep.

Door de nederlaag raakt FC Utrecht verder achterop in de strijd om de derde plek in de Eredivisie. De achterstand op nummer drie AZ (1-1-gelijkspel bij De Graafschap) is zes punten. Nummer vier Feyenoord heeft vier punten meer dan de ploeg van Advocaat en speelt zondag om 14.30 uur uit tegen VVV-Venlo.