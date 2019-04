Abdi Nageeye is zondag knap als vierde geëindigd bij de Marathon van Rotterdam. De Nederlander verpulverde in 2:06.17 zijn eigen Nederlands record, terwijl de Keniaan Marius Kipserem won met een parcoursrecord (2:04.11).

De vierde plaats van Nageeye is de beste prestatie deze eeuw van een Nederlander bij de Marathon van Rotterdam. De Turk Kaan Özbilen werd tweede in 2,05.28 en de Keniaan Emmanuel Saina (2:05.43) finishte als derde.

Vrijdag op de persconferentie zei Nageeye zelfs dat hij voor de overwinning wilde gaan. Dat bleek te hoog gegrepen, maar met de vierde plek en het nationale record is hij meer dan tevreden. "Dit is ongelooflijk", zei Nageeye kort na de finish tegen de NOS.

Het vorige Nederlands record (2:08.16) liep Nageeye in 2017 in Amsterdam en dus was hij in Rotterdam bijna twee minuten sneller.

Tweede overwinning Kipserem in Rotterdam

Nageeye, een geboren Somaliër die op zevenjarige leeftijd naar Nederland verhuisde, liep zondag zelfs enige tijd in de buurt van het schema van het Europese record van de Brit Mo Farah (2:05.11), maar daar bleef hij uiteindelijk ruim boven.

In het eerste deel van de marathon verschuilde de dertigjarige Nageeye zich achterin de kopgroep. Hij liet soms zelfs een gaatje vallen, maar verslapte niet. Halverwege lag hij al twee minuten onder het schema van zijn Nederlands record.

Na dertig kilometer moest Nageeye de kopgroep laten gaan. Hij kon niet mee in de tempoversnelling van Kipserem en Saina. Toch hield Nageeye zijn snelheid redelijk vast, terwijl meer atleten losten uit de kopgroep.

In de slotfase ging de beste marathonloper van Nederland de Kenianen Josphat Boit en Vincent Rono nog voorbij, waarna hij met zijn toptijd keurig als vierde finishte.

Kipserem voor tweede keer de beste

Winnaar Kipserem dook met zijn 2:04.11 ruim onder het oude parcoursrecord van 2:04.27, dat sinds 2009 op naam stond van de Keniaan Duncan Kibet.

Na 35 kilometer zette Kipserem aan. Hij loste hij zijn landgenoot en trainingsmaat Saina en liep de concurrentie in de laatste kilometers op afstand. Ondertussen werd Saina nog ingehaald door Özbilen.

Het was de tweede keer dat de dertigjarige Kipserem won in Rotterdam. Hij was in 2016 ook al de beste, maar toen was hij met 2:06.11 niet zo snel.