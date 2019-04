Joost Luiten heeft zaterdag door een redelijke derde ronde weinig plaatsen moeten afstaan op het sterk bezette Texas Open. De Nederlandse golfer zakte van de 36e naar de veertigste plek.

De 33-jarige Luiten liep de baan in San Antonio in zeventig slagen rond en dat was twee onder par. Op de eerste dag van het PGA-toernooi had Luiten nog 72 slagen nodig en in de tweede ronde bleef hij drie slagen onder het baangemiddelde.

Zaterdag begon Luiten met een double bogey, maar hij herstelde zich door twee birdies en een eagle te noteren. Hij kan daardoor zondag met enig vertrouwen aan zijn laatste ronde beginnen.

Kim Si-woon, die aan de leiding gaat, zag de concurrentie zaterdag dichterbij komen. Na twee keer 66 slagen, liep de Zuid-Koreaan de derde ronde in 69 slagen. Kim staat nu op -15, de Canadese nummer twee Corey Conners volgt op veertien slagen onder par.

Kim Si-woon gaat na drie dagen aan de leiding. (Foto: Getty Images)

Luiten waarschijnlijk niet op US Masters

Vorige week hoopte Luiten in Texas al in actie te komen op het World Golf Match Play Championship. Hij was daar eerste reserve en had bij een afmelding mogen spelen, maar die kwam niet.

Het Texas Open geldt als voorbereiding op de US Masters in Augusta, de eerste major van dit seizoen die volgende week gehouden.

Alleen de beste vijftig golfers ter wereld krijgen een rechtstreeks ticket, en ook de winnaar in Texas plaatst zich voor het prestigieuze toernooi in Augusta. Luiten bezet de 67e plek op de ranglijst en is dus niet automatisch geplaatst.