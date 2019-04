Frenkie de Jong beleefde zaterdag een bijzondere avond tegen Willem II. De middenvelder werd toegezongen door de aanhang van zijn vroegere club, terwijl hij met Ajax met 1-4 won.

"Ik ben heel goed ontvangen door de mensen van de club en het publiek. En als je dan ook nog wint is het een perfecte avond", aldus De Jong, die de jeugdopleiding van Willem II doorliep en tot 42 minuten kwam in de hoofdmacht van de Tilburgers, tegen FOX Sports.

Bij zijn terugkeer zaterdag als Ajacied speelde De Jong 83 minuten, waarna hij onder applaus van het veld ging. De Willem II-aanhang zong zelfs "Frenkie bedankt" en doelde daarmee op de 8,6 miljoen euro die hun club ontvangt vanwege de transfer van Oranje-international naar FC Barcelona.

Omdat Willem II De Jong heeft opgeleid krijgt het een deel van de transfersom van rond de tachtig miljoen euro die Ajax met de Catalanen overeen kwam. "Dat geld verdient Willem II", vindt De Jong. "Ik ben blij dat ik nog iets oplever voor deze club, want ik heb hier een goede tijd gehad."

Vreugde bij De Jong en Neres na de 2-1 van Ajax. (Foto: ProShots)

'Mijn enkel klapte dubbel'

Overigens waren lichte enkelklachten de reden dat De Jong de wedstrijd in het Koning Willem II Stadion niet uitspeelde, maar zorgen maakt hij zich niet met de Champions League-wedstrijd woensdag tegen Juventus in het achterhoofd.

"Mijn enkel klapte dubbel. Als het echt had gemoeten dan had ik de hele wedstrijd gespeeld, maar dat hoefde niet want het stond al 1-4. Ik verwacht ook geen problemen richting woensdag. Tegen Juventus moet ik er gewoon weer bij zijn."

Ajax tegen Juventus begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en zes dagen later is de return in het Allianz Stadium in Turijn. Tussendoor speelt Ajax in de Eredivisie nog op zaterdag thuis tegen Excelsior.

PSV, de concurrent in de titelstrijd, speelt zondag nog om 16.45 uur uit tegen Vitesse. Als de Eindhovenaren winnen zijn ze weer koploper in de Eredivisie.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie