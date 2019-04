De reden dat FC Utrecht-trainer Dick Advocaat verdediger Timo Letschert zaterdag al in de rust wisselde tegen ADO Den Haag (5-0-nederlaag) is een incident in de kleedkamer.

"Letschert was niet geblesseerd", vertelde Advocaat tegen FOX Sports. "Er gebeurde iets wat een spelers niet mag doen en daarom heb ik hem gewisseld. Hij zei dingen die niet kunnen."

Overigens wilde Advocaat niet specifieker ingaan op het incident en Letschert sprak na afloop niet met de media in Het Cars Jeans Stadion.

Volgens Voetbal International had de 25-jarige speler die gehuurd wordt van Sassuolo het verbaal aan de stok met assistent-trainer Zeljko Petrovic, maar dit wordt niet bevestigd door de Utrechtse club. Het is ook nog niet duidelijk of het incident verdere gevolgen zal hebben voor de 25-jarige Letschert.

Halverwege stond FC Utrecht al met 3-0 achter in Den Haag. (Foto: VI Images)

'Het hele elftal was slap'

Op het moment van de wissel stond FC Utrecht door treffers van Lex Immers , Aaron Meijers en Danny Bakker al met 3-0 achter tegen ADO, dat na rust via Tomas Necid en nogmaals Immers verder uitliep.

De harde nederlaag is opvallend omdat FC Utrecht zeven duels op rij ongeslagen was en Advocaat sprak dan ook van een "totale offday".

"Je kunt verliezen, maar niet op deze manier. Het hele elftal was slap. Met het voetbal viel het misschien nog wel mee, maar qua instelling zaten we absoluut niet in de wedstrijd. Dit is onacceptabel", aldus de Advocaat, die meteen maatregelen aankondigde. "We zouden zondag een vrije dag hebben, maar die gaat nu niet door."

Door de nederlaag raakt FC Utrecht verder achterop in de strijd om de derde plek in de Eredivisie. De achterstand op nummer drie AZ, dat met 1-1 gelijkspeelde bij De Graafschap, is zes punten. Nummer vier Feyenoord heeft vier punten meer dan de ploeg van Advocaat en speelt zondag om 14.30 uur uit tegen VVV-Venlo.

