Sari van Veenendaal had vrijdag in de oefeninterland tegen Mexico (2-0) een basisplaats bij de Oranjevrouwen, maar bondscoach Sarina Wiegman weet nog niet of de keeper van Arsenal ook gaat spelen op het WK.

Van Veenendaal was jarenlang eerste keeper van Oranje en groeide zelfs uit tot aanvoerder, maar in het najaar verloor ze haar basisplaats aan Loes Geurts in de play-offs om een WK-ticket.

Vrijdag in de GelreDome kreeg de 29-jarige Van Veenendaal weer de kans, al kreeg ze tegen het zwakke Mexico nauwelijks ballen te verwerken.

Dinsdag zal de vier jaar oudere Geurts keepen in de oefenwedstrijd in Alkmaar tegen Chili. Daarna beslist Wiegman pas wie eerste keeper is op het WK.

"De keeperskeuze hebben we uitgesteld, dat hebben we ook met ze besproken", legde Wiegman vrijdag uit na de zege op Mexico.

Daarbij speelt mee dat zowel Van Veenendaal bij Arsenal als Geurts bij Kopparbergs/Göteborg FC geen basisplaats heeft. "Sari en Loes hebben de afgelopen weken weinig gespeeld en dus wil ik meer van ze zien."

Volgens Wiegman maakt het feit dat Van Veenendaal captain is de keuze niet extra moeilijk. "Het maakt deze kwestie misschien wel wat lastiger voor Sari zelf, maar niet voor mij. Ik vind dat ze haar rol als aanvoerder altijd goed vervuld heeft."

Groenen speelde niet vanwege blessure

Los van de keeperskwestie lijkt de basisploeg voor het WK, dat op 7 juni begint in Frankrijk, vrij duidelijk. Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Lieke Martens zullen waarschijnlijk net als op het gewonnen EK 2017 de voorhoede te gaan vormen, terwijl Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk zeker zijn van een plek op het middenveld.

Jill Roord was tegen Mexico de derde middenvelder, maar de verwachting is dat Jackie Groenen haar plek gaat overnemen. "Groenen komt nu terug van een blessure, ze is net weer fit", vertelde Wiegman, die de 24-jarige speler van FFC Frankfurt liet invallen in de GelreDome.

Kika van Es mocht tegen Mexico weer beginnen als linksback, nadat ze in de kwalificatie niet altijd speelde.

"We hebben op die positie veel geprobeerd. In de kwalificatie troffen we een aantal landen dat niet zo sterk was en we dus een meer aanvallende back nodig hadden. Op het WK verwachten we dat dat anders is. Dat Kika speelde is dus een bewuste keuze richting het WK."

Desiree van Lunteren is de vaste keus als rechtsback. Centraal achterin ontbrak Stefanie van der Gragt tegen Mexico, waardoor Anouk Dekker een duo vormde met Dominique Bloodworth. Wiegman zal daar nog een keuze moeten maken.

Vreugde bij Oranje na een van de goals tegen Mexico. (Foto: VI-Images)

Wiegman maakt woensdag al WK-selectie bekend

Overigens maakt Wiegman woensdag al haar WK-selectie van 23 spelers bekend, ruim twee maanden voor de eerste wedstrijd van Oranje op het toernooi.

De ploeg van Wiegman is in Frankrijk ingedeeld in groep E en speelt tegen Nieuw-Zeeland (dinsdag 11 juni, 15.00 uur), Kameroen (zaterdag 15 juni, 15.00 uur) en Canada (donderdag 20 juni, 18.00 uur). De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase.