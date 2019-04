Trainer Lucien Favre zegt dat Borussia Dortmund zaterdag in de Bundesliga-topper tegen Bayern München bijna boven zichzelf uit moet stijgen om te winnen.

"We moeten een topprestatie leveren. Eigenlijk moeten we alles perfect doen, willen we Bayern kunnen verslaan", aldus Favre donderdag op een vooruitblikkende persconferentie in het Signal Iduna Park.

Met drie zeges in de laatste drie wedstrijden lijkt Dortmund redelijk in vorm richting het duel in de Allianz Arena in München, maar Favre benadrukte dat al die overwinningen zwaarbevochten waren en dat het spel niet goed was.

"Het moet beter, dat weten we. Bayern heeft een van de beste ploegen van de wereld en heeft dus heel weinig zwakheden. We moeten aan de bak zaterdag, zo weten we ook van eerdere jaren."

Alcácer is een twijfelgeval voor 'Der Klassiker'. (Foto: Pro Shots)

'Er wordt zaterdag niets beslist'

Anders dan in eerdere seizoenen is wel dat 'Der Klassiker' een rechtstreeks gevecht om de koppositie is. Dortmund heeft momenteel twee punten voorsprong op Bayern, dat de afgelopen zes jaar steeds overtuigend de titel pakte.

Met een zege op Bayern zou 'BVB' daarom een enorme stap richting het eerste kampioenschap in lange tijd zetten. "Maar na de topper zijn er nog zeven wedstrijden te gaan", probeerde Favre iets van de druk weg te nemen.

"Wat er ook gebeurt, er is zaterdag nog niets beslist. Al kan ik niet ontkennen dat het een heel speciale wedstrijd wordt."

Eerder dit seizoen won Dortmund met 3-2 van Bayern. (Foto: Pro Shots)

'De nummer twee is de eerste verliezer'

Overigens is het maar de vraag of Favre tegen Bayern kan beschikken over clubtopscorer Paco Alcácer. De Spanjaard, die afgelopen weekend tegen VfL Wolfsburg met twee late goals voor een 2-0-zege zorgde, kampt met een blessure.

Bij Bayern zal de al maanden geblesseerde Arjen Robben er zeker niet bij zijn. Trainer Niko Kovac, die donderdag ook een persconferentie gaf, kan waarschijnlijk wel weer beschikken over doelman Manuel Neuer en David Alaba.

"De nummer twee is de eerste verliezer", zei Kovac, die de eerste Bayern-trainer sinds Jupp Heynckes in 2012 kan worden die naast de titel grijpt. "Het wordt een heel belangrijke wedstrijd."

Bayern tegen Dortmund begint zaterdag om 18.30 uur in de Allianz Arena. Eerder dit seizoen was 'Der Klassiker' in Dortmund een spektakelstuk dat de ploeg van Favre met 3-2 won.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga