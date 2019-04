Adrie Poldervaart vertrekt per direct bij Excelsior. De trainer van de Rotterdammers heeft donderdag zijn contract ingeleverd.

"De reden is dat ik de groep naar mijn idee en gevoel niet meer kan raken", zegt Poldervaart in een reactie op de website van Excelsior.

"Het clubbelang staat nu voorop en daarom heb ik besloten om mijn contract in te leveren. Excelsior is het belangrijkste."

Het vertrek van Poldervaart komt een dag na de 1-2-thuisnederlaag van Excelsior tegen hekkensluiter NAC Breda. De Kralingers, die vijftiende staan in de Eredivisie, zagen de achterstand op de Brabanders daardoor slinken tot vijf punten.

Excelsior staat nog wel op de veilige vijftiende plaats, maar zal in de laatste weken van het seizoen flink aan de bak moeten om niet te degraderen.

Het is nog niet duidelijk wie zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen op de bank zit als vervanger van Poldervaart. De trainingen worden voorlopig geleid door assistent-trainer André Hoekstra en de rest van de staf. De club gaat zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing voor de rest van het seizoen.

'Ik ga de komende tijd goed nadenken'

Poldervaart was bij Excelsior bezig aan zijn eerste jaar als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. De afgelopen jaren was hij wel al als fysiotherapeut in dienst bij Excelsior en daarnaast was hij succesvol bij diverse clubs in het amateurvoetbal.

Die lijn leek de 48-jarige Poldervaart door te trekken bij Excelsior, maar na de winter presteert de ploeg minder goed. De laatste vijf wedstrijd werden allemaal verloren en dat zorgde voor twijfel bij de trainer.

"Qua inzet en beleving kan ik mijzelf geen verwijten maken, over de keuzes die ik gemaakt heb gedurende het seizoen ga ik de komende tijd nog maar eens goed nadenken."