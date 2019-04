Trainer Mauricio Pochettino is blij en opgelucht dat Tottenham Hotspur eindelijk zijn eerste wedstrijd in het nieuwe stadion gespeeld heeft. De Argentijn zag zijn ploeg met 2-0 winnen van Crystal Palace en dat moet volgens hem het begin van een succesvolle periode zijn.

"Het is een glorierijke dag. Nu moeten we voor glorie zorgen door prijzen te pakken. We gaan een nieuw hoofdstuk in", aldus Pochettino, die sinds hij in 2014 bij 'Spurs' tekende uitkeek naar de eerste wedstrijd in het nieuwe onderkomen.

"We praten al vijf jaar lang over deze dag en nu is het eindelijk realiteit. Dat zorgt voor veel emotie. Ik denk dat dit het beste stadion ter wereld is. Qua faciliteiten zijn we wereldkampioen."

Afgelopen weekend werd het stadion al geopend met een wedstrijd van oud-spelers van de club, die van 1899 tot 2017 op het kleinere White Hart Lane speelde. Na de sloop van dat stadion speelde Tottenham tijdelijk op Wembley. Doordat de bouw van het nieuwe stadion vertraging opliep, duurde dat langer dan gewenst.

"Dit is heel anders dan Wembley, dat was niet ons thuis", zegt Son Heung-min, die voor het oog van 59.215 toeschouwers de 1-0 tegen Crystal Palace maakte en zo de boeken inging als de eerste doelpuntenmaker in het nieuwe stadion. "Wat een stadion en wat een geluid toen ik scoorde."

Son Heung-min maakte de eerste goal in het nieuwe stadion. (Foto: Pro Shots)

'Deze club verdient de Champions League'

Christian Eriksen bepaalde de eindstand op 2-0, maar makkelijk ging het niet voor de thuisclub, en dat verwachtte Pochettino al. "Ik wist dat het een zware wedstrijd zou worden. Het is afwachten hoe spelers reageren bij zo'n bijzonder en emotioneel moment. Gelukkig is het goed afgelopen."

Door de zege steeg Tottenham naar de derde plaats in de Premier League, maar de voorsprong op Arsenal en Chelsea bedraagt slechts een punt. Bovendien hebben 'The Gunners' een wedstrijd minder gespeeld.

Toch heeft Pochettino er alle vertrouwen in dat zijn ploeg minimaal in de top vier eindigt en zo een ticket voor de Champions League pakt. "Deze club verdient de Champions League, ook omdat we veel minder geïnvesteerd hebben dan de concurrentie. Het geloof is er, zeker nu we een nieuw stadion hebben."

De volgende wedstrijd van Tottenham is zaterdag. Dan speelt de club opnieuw in het stadion dat vooralsnog de naam Tottenham Hotspur Stadium draagt. Huddersfield Town is om 13.30 uur de tegenstander.

Vreugde bij Tottenham Hotspur na de 2-0 van Christian Eriksen. (Foto: Pro Shots)